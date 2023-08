Masterplan für St. Peter Markt nimmt Fahrt auf

Anlass dazu ist insbesondere die Entwicklung im Ortskern, welche in Angriff genommen werden soll. Neben der Nachnutzung des Freiwilligen Feuerwehrhauses ist auch der Bereich des ehemaligen Gemeindeamts, Bauhofs bis zum von der Gemeinde angekauften „Schlachter-Haus“ davon umfasst.

„Planmäßig soll im Herbst 2024 die Freiwillige Feuerwehr in ihr neues Haus übersiedeln. Als erste Ansprechpartner für die Nutzung des alten Gebäudes stehen der Musikverein, die Musikschule und die eine oder andere sonstige Einrichtung bereit. Es geht aber darum, nicht nur ein Haus mit Leben zu füllen, sondern den gesamten Bereich zwischen Schul- und Kommunalzentrum neu und attraktiv für die Menschen zu gestalten“, sagt Bürgermeister Johannes Heuras. Langfristig soll hier anstelle von weiten Asphaltflächen neuer ansprechender und an zukünftige Bedürfnisse angepasster Lebensraum entstehen.

Zu diesem Zweck hat der Gemeinderat einen Profi engagiert. Architekt Norbert Erlach vom Büro denk-x.net, liefert gemeinsam mit seinem Team kreative wie konstruktive Inputs. „In den bisherigen Gesprächen konnten wir schon einige interessante Ansätze erörtern. Gerade der Bereich rund um die drei Schulen ist über Jahrzehnte immer wieder punktuell gewachsen und dadurch sehr wenig strukturiert. Mit der Nachnutzung der alten Feuerwehr gibt es jetzt die Möglichkeit, einen echten Schulcampus zu entwickeln, der von früh bis spät den Menschen zur Verfügung steht und der Bildung und Kultur einen idealen Nährboden bietet“, formuliert der Ortschef die zukünftigen Stoßrichtungen.

Auch im Bereich der alten Gemeinde sind Sanierungsarbeiten in den kommenden Jahren unausweichlich. Daher wird auch da über Zukunftsszenarien nachgedacht. „Pflege und Gesundheit werden in den kommenden Jahrzehnten ganz zentrale Themenfelder sein, die wir als Gemeinde aufgreifen müssen und wo wir den Menschen attraktive Angebote machen wollen“, sagt Heuras. Zudem soll auch das äußere Erscheinungsbild im Zentrumsbereich verbessert werden. Aktuell überwiegt Asphalt in Form von Straßen und Parkplatzflächen. Dass dabei Bäume, Grünflächen und ansprechende Geh- und Radverbindungen zwischen den einzelnen Bereichen im Ortszentrum eine zentrale Rollen spielen müssen, ist für den Ortschef eine Selbstverständlichkeit und Vorgabe bei der Erstellung des Masterplans.

In weiterer Folge werden noch im August in drei Themengruppen die Bereiche „Bildung & Kultur“, „Gesundheit & Pflege“ und „öffentlicher (Lebens-)Raum“ mit den lokalen Stakeholdern als den örtlichen Experten besprochen. „Mit der Fülle an Informationen wird sich das beauftrage Planungsbüro in die weitere Aufarbeitung begeben, ehe es Anfang Herbst eine allgemeine Runde für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger geben soll. Wir wollen den Prozess so transparent wie möglich gestalten. Mit Informationen auf unserer Webseite, App bzw. in der Gemeindezeitung sowie periodischen Newslettern wird man immer am neuesten Stand sein“, sagt der Bürgermeister.