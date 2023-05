Stock heil!

23 Moarschaften waren auch heuer am Pfingstsonntag wieder dabei, als es darum ging, in der neuen Sporthalle den Wolfsbacher Ortsmeister im Stocksport zu ermitteln. Ob Jäger, „Musketiere“ oder „Asphalt-Cowboys“ – sie alle hatten riesen Spaß bis hin zum großen Finale, das zwischen Bauernbund und Firma Weißensteiner zugunsten der letztgenannten die Entscheidung brachte. Platz 3 ging an die Jagd Wolfsbach, die mit dem 85-jährigen Adi Zatl auch den Mann des Tages stellte. Manfred Pils fungierte wieder als wortgewandter Moderator, Sektionsleiter Klaus Krieger kann gemeinsam mit seinen Vorgängern Josef Jechsmayr und Josef Tagwerker auf eine bestens gelungene Ortsmeisterschaft zurückblicken.

Vier Sektionsleiter unter sich: Manfred Pils (Stellvertreter), Josef Jechsmayr und Josef Tagwerker mit Klaus Krieger (von links). Foto: NÖN, Penz

