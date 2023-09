40 Meter langer Motorikpark in Euratsfeld

„Der Motorikpark ist jederzeit öffentlich zugänglich und an den verschiedenen Stationen können der Gleichgewichtssinn geübt, motorische Fähigkeiten trainiert und die Konditionen gestärkt werden. Zudem ist der Fitnessparcours ideal zum Aufwärmen geeignet“, betont Sportwissenschafter und LCU Obmann Benjamin Schmidradler. „Wir wollten einen Platz schaffen, an dem alle Generationen Spaß an der Bewegung haben. Benjamin Schmidradler kann außerdem noch Tipps für die Durchführung und Bewältigung des Parcours geben“, ergänzt Helga Grissenberger in ihrer Eröffnungsrede.

Mit der Planung wurde bereits vor einiger Zeit begonnen, für die Umsetzung wurde in etwa ein Jahr benötigt. Im Herbst vorigen Jahres wurde der erste Teil – der Slalom, der Kletterturm und die Calisthenicsanlage – fertiggestellt. Heuer im Frühjahr folgte der restliche Teil des Bewegungsparks mit der gesamten Balancierstrecke. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 55.000 Euro, die durch die Förderung der Dorferneuerung und von der Gemeinde Euratsfeld übernommen werden.

Die Planung des Motorikparks wurde von Benjamin Schmidradler übernommen, die Bauleitung hatten Georg Wagner und Bernhard Resch inne. „Auf Wunsch der Gesunden Gemeinde Euratsfeld wurde dieser Fitnessparcours errichtet, wo generationsübergreifend Bewegung ausgeübt werden kann. Entlang des Gafringbaches und aufgrund der Nachnutzung des Tennisplatzes ist dieser Ort in Karling ideal für diese Anlage“, sagt Bürgermeister Johann Weingartner.