Neues Ausfahrtssystem erkennt Westbahntickets noch nicht

Ausgerechnet bei Westbahntickets kommt es bei der Ausfahrt zu Fehlermeldungen. Bis zum Auslaufen des Probebetriebs mit Jahresende soll das System aber reibungslos funktionieren.

Das neue schrankenlose Zu- und Ausfahrtssystem soll vor allem verhindern, dass die Abstellflächen in den Park & Ride-Anlagen im Graben und in der Eggersdorfer Straße von Dauerparken in Anspruch genommen werden. Parken darf dort nur mehr, wer einen gültigen Öffi-Fahrschein hat. Das Kennzeichen des einfahrenden Autos wird mittels Kamera automatisch erfasst.

Beim Ausfahren aus der Park & Ride-Anlage registriert eine weitere Kamera, dass dasselbe Auto die Anlage wieder verlassen möchte. Dann muss der Lenker einen gültigen Fahrschein mittels Code am Scanner bei der Ausfahrtssäule einlesen und bekommt grünes Licht für die Ausfahrt. Wer einen Dauerfahrschein hat (Wochen-, Monats- oder Jahreskarte) muss diesen nur bei der ersten Ausfahrt einlesen. Die Parkberechtigung ist dann auf Dauer des Gültigkeitszeitraumes des Fahrscheins hinterlegt und die Ampel schaltet auf Grün.

So lautet die Theorie: In der Praxis hat das System allerdings noch Kinderkrankheiten. "Aktuell zeigt das schrankenlose System bei der Ausfahrt eine Fehlermeldung bei Westbahntickets. Wir haben dies sofort an die zuständigen Stellen gemeldet und es wurde zugesagt, dass an der Lösung des Problems intensiv gearbeitet wird", berichtet Vizebürgermeister Markus Brandstetter auf seiner Facebookseite.

Bis Jahresende ist das System ohnehin noch im Probebetrieb: "Es wird zwar kontrolliert, jedoch noch nicht gestraft", betont der ÖVP-Politiker.

Falls die Fahrkarte bei der Ausfahrt nicht erkannt wird, soll der betroffene Autofahrer, eine Ticketkopie, Kennzeichen, Tag und Uhrzeit an info@apcoa.at senden. Wichtig ist: das Ticket auf jeden Fall aufbewahren.

