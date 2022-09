Amstetten: Zufahrtsystem für ÖBB-Kunden

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Eine schier unendliche Geschichte findet nun doch ein gutes Ende: Seit Jahren drängt die Stadt die ÖBB, bei den Park & Ride-Anlagen in der Eggersdorferstraße und im Graben ein Zufahrtssystem zu installieren, um Dauerparker daraus zu verbannen.

Im Herbst ist es jetzt endlich soweit: Beide Garagen werden mit einer schrankenlosen Zufahrtskontrolle mit automatischer Kennzeichenerfassung ausgestattet. Damit können die Parkplätze nur noch mit einem gültigen ÖBB-Ticket kostenlos genutzt werden.

„Wir erfüllen gemeinsam mit den ÖBB und dem Land Niederösterreich einen jahrelangen Wunsch der Pendlerinnen und Pendler und machen damit auch den Umstieg vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel noch attraktiver“

Vizebürgermeister Markus Brandstetter

Dass das System funktioniert, hat es in St. Pölten und St. Valentin bewiesen, wo es schon seit dem Vorjahr im Einsatz ist. Zu Beginn wird es auch in Amstetten eine Testphase geben, damit die Nutzerinnen und Nutzer sich daran gewöhnen können. „Wir erfüllen gemeinsam mit den ÖBB und dem Land Niederösterreich einen jahrelangen Wunsch der Pendlerinnen und Pendler und machen damit auch den Umstieg vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel noch attraktiver“, freut sich ÖVP-Vizebürgermeister Markus Brandstetter, der bei den Verhandlungen mit der ÖBB federführend war. Die Kosten für die Installierung des Systems tragen ÖBB und Land. Die Stadt leistet einen jährlichen Beitrag.

Amstetten will aber auch Autofahrerinnen und Autofahrern, die nicht auf den Zug umsteigen, sondern nach Amstetten einpendeln, die Parkplatzsuche erleichtern. „Im Rahmen der Innenstadtgestaltung werden wir daher in den nächsten zwei Jahren ein digitales Parkleitsystem einführen, das ihnen freie Abstellflächen anzeigt und damit unnötiges Herumfahren in der Stadt erspart“, kündigt Brandstetter an.

Theoretisch können auch Nicht-Bahnfahrer weiterhin eines der Parkhäuser nutzen, das wird allerdings teuer. Denn ohne gültigen Fahrschein beträgt die Gebühr pro angefangenem Tag 50 Euro – zu begleichen direkt an der Ausfahrtssäule.

Wichtige Puzzlesteine

