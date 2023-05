SPÖ Amstetten auf Besuch im Parlament

Nationalrat Alois Schroll nahm die Reisegruppe beim Parlament in Empfang und stand schließlich in den Klubräumlichkeiten der SPÖ Rede und Antwort. Neben dem Sitzungssaal des Nationalrats und dem Blick hinter die Kulissen warf man auch einen Blick auf das umstrittene, goldene Klavier im Parlament. „Besonders gefreut hat mich, dass das Interesse unserer Mitglieder am Ausflug so groß war, dass wir mit zwei Reisebussen unterwegs waren. Das schreit nach einer Wiederholung des Parteiausflugs im nächsten Jahr“, sagt Vizebürgermeister Gerhard Riegler.

