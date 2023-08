„Biberbach besucht Biberbach“

Eine Delegation der Gemeinde Biberbach und die Musikkapelle Biberbach begaben sich kürzlich auf einen Ausflug in die gleichnamige Partnergemeinde Biberbach im bayrischen Beilngries. Seit 1980 besteht diese Partnerschaft offiziell, musikalisch und freundschaftlich verbunden sind die beiden Gemeinden schon noch länger.

Die Musikkapelle Biberbach unterhielt das Publikum im bayrischen Biberbach beim Dorffest mit einem stimmungsvollen Dämmerschoppen. Im Rahmen dieser Veranstaltung wurde die Partnerschaft der beiden Gemeinden durch einen Eintrag in das goldene Buch der Stadt Beilngries durch die Bürgermeister erneuert. „Die uns entgegengebrachte Gastfreundschaft war sehr herzlich“, berichteten die Biberbacher Musikanten. Die bayrischen Biberbacher wiederum waren begeistert von der musikalischen Darbietung beim Dämmerschoppen und der Mitgestaltung der sonntäglichen Messe.

Nach diesem musikalischen Wochenende in Bayern gibt es für die Musikantinnen und Musikanten aber keineswegs eine Pause – im Gegenteil: Die Vorbereitungen für die nächste Veranstaltung laufen auf Hochtouren. Am 12. und 13. August findet in Biberbach die schon traditionelle „Fête en violette statt“, ein stimmungsvolles und gemütliches Musikfest.