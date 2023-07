Eis-Age-Jubiläum

Dörfliche Gemeinschaften und Vereine sind für einen abwechslungsreichen Veranstaltungsreigen im Jahresablauf besonders wichtig; das wurde heuer im Wolfsbacher Jubiläumsjahr schon wiederholt eindrucksvoll bewiesen. Ein wichtiger Träger der Dorfkultur ist mit Sicherheit auch die örtliche Landjugend, die sich immer wieder engagiert zeigt, sei es bei der Organisation und Durchführung der Mostkost, der Teilnahme am Projektmarathon, beim Binden der Erntekrone oder auch mit dem Stand am Kirtag. Selbstverständlich übernehmen die mehr als 60 aktiven Mitglieder der Landjugend auch das alljährliche Maibaumsetzen, ganz zu schweigen von der überaus erfolgreichen Beteiligung am Bezirkscup der sieben Herz-Mostviertel-Gemeinden. Zuletzt brachte man sich auch mit einem ansprechenden Angebot beim Wolfsbacher Ferienspiel ein. Nun aber laden die Jugendlichen am 5. August zum bereits zehnten Mal zur „Eis-Age-Sommerparty“ nahe dem Gasthaus Giebl. Das Leitungsduo mit Stefanie Jechsmayr und Florian Hönigl freut sich mit seinen Mitarbeitern schon auf die ab 14 Uhr beginnende, inzwischen schon traditionelle Vereinsolympiade, die in Sechserteams mit 5 Bewerben (Geschicklichkeits- und Denkspiele) durchgeführt wird. Zirka 30 Teams — auch von auswärts — werden wieder erwartet, Anmeldungen sind noch möglich. Nach der abendlichen Siegerehrung steigt dann am Abend die eigentliche Party mit DJ „Tommic“ – unterstützt von „Vour Events“.