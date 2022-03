900 Schüler marschierten in Amstetten für den Frieden

Eine bemerkenswerte Aktion fand am Freitagvormittag in der Amstettner Innenstadt statt. Auf Initiative der 1B-Klasse der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP) setzten rund 900 Schülerinnen und Schüler der Amstettner Schulen am Hauptplatz ein sichtbares und friedliches Zeichen für mehr Menschlichkeit, Solidarität mit der Ukraine sowie gegen Krieg, Hass, sinnlose Zerstörung und Unmenschlichkeit.

Lesezeit: 3 Min OG Otmar Gartler