Eveline Atschreiter: „Ich war die ,gute Fee' im Frauenhaus!“

„Ich war schon immer frauenpolitisch aktiv und irgendwie hat es sich dann ergeben, im Frauenhaus Amstetten mitzuarbeiten“, berichtet Eveline Atschreiter (60) der NÖN. Angefangen hat die gebürtige Amstettnerin mit dem Nacht- und Wochenenddienst. Das war im Jahr 1997. 2013 übernahm sie dann von ihrer Vorgängerin Elisabeth Wininger die Büro- und Verwaltungsagenden. „Der Kontakt mit den Frauen, die sich immer in einer absoluten Ausnahme- bzw. Notsituation befinden, wenn sie sich bei uns melden. „Meine Tätigkeit in den letzten zehn Jahren spannte sich dann von der Büroorganisation, diversen Abrechnungen über das Checken von Handwerkern, die Gartenpflege, die Spendenverwaltung bis hin zum Koordinieren von Umbau- und Renovierungsarbeiten. 2017 habe ich auch die Verwaltung unserer Notwohnung übernommen und war Hausmanagerin. Auch die Zimmervergabe an die Frauen und ihre Kinder habe ich organisiert. Mir war es immer ein großes Anliegen, dass sich die Frauen bei uns wohlfühlen. Ich war sozusagen die gute Fee im Frauenhaus.“

Frauen kamen oft nur mit Einkaufstasche

Besonders geprägt in all den Jahren haben Eveline Atschreiter die Schicksale der Schutz- und Hilfesuchenden. „Viele lassen ihr altes Leben von einer Minute auf die andere zurück, kommen oft nur mit einer Einkaufstasche oder einem kleinen Trolley, wo sie das Nötigste für sich und ihre Kinder drinnen haben, um vom Gewalttäter wegzukommen. Das Zuhören, Dasein und Ernstnehmen ist dabei enorm wichtig, um Vertrauen aufzubauen. Oft war ich mit den Frauen auch einkaufen oder habe sie vom Bahnhof abgeholt. Es ist kaum vorstellbar, wie belastend für Betroffene Alltägliches sein kann.“ Eveline Atschreiter war auch Ansprechperson, wenn es um Unterstützung im Bereich von Lebensmitteln und Hygieneartikel gegangen ist.

Unvergessliche Begegnung

Rückblickend bewundert die Mutter von drei erwachsenen Kindern und zweifache Oma alle Frauen, die je den Weg ins Frauenhaus gefunden haben. „Nie werde ich jene vergessen – ich hatte damals Nachtdienst –, die schwer verletzt war und nach einem Gespräch doch nicht bleiben wollte. Sie hat sich nicht getraut. Ich war völlig fertig. Doch nach wenigen Stunden kam sie dann doch wieder und ist bei uns geblieben. Das war für mich ein unvergesslicher Moment.“

In den vergangenen 26 Jahren im Frauenhaus hat Eveline Atschreiter eine Veränderung beobachtet: Weit mehr Frauen, die Zuflucht suchen, sind bereits in einem Arbeitsverhältnis oder besuchen eine Schulung. „Sie haben auch einen besseren Wiedereinstieg als noch vor zwei Jahrzehnten. Die Frauen sind zudem besser über die Einrichtung Frauenhaus informiert. Den Kontakt zu uns bekommen sie entweder von Freundinnen, über unsere Homepage oder diverse Institutionen. Da hat sich einiges getan.“

Auch in der Pension Engagement für das Frauenhaus

Künftig will sich Atschreiter mehr Zeit für die Familie nehmen. „Meine Nachfolgerin, Eva Loibl, ist schon eingearbeitet und daher werden mein Mann und ich ab November auch mehr Zeit mit unseren beiden Enkeltöchtern, die ein und vier Jahre alt sind, verbringen und unsere Tochter und unseren Schwiegersohn bei der Kinderbetreuung unterstützen. Zudem werden wir viel mit unserem Camper unterwegs sein und Klettertouren machen. Für das Frauenhaus wird sich Atschreiter auch in der Pension noch engagieren. „Für mich ist völlig klar, dass ich auch in Zukunft dem Vorstand und der Hausbaugruppe angehören werde, die sich um einen zukünftigen Aus- oder Umbau unserer Einrichtung kümmern wird.“