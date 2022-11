Schauriges Treiben am Amstettner Hauptplatz .

Lucifers Schattenfürsten und andere raue Gesellen sorgten am Samstagabend am Amstettner Hauptplatz für wohliges Gruseln. Die Kulisse für den Perchtenlauf in der Amstettner Innenstadt war grandios, denn die Zuschauermenge reichte vom Hauptplatz bis zur „Frey“-Enge. Dicht an dicht warteten die Schaulustigen auf den Auftritt der schaurigen Gesellen. Und sie wurden nicht enttäuscht. Rot leuchtende Rauchschwaden waberten über die „Asphaltbühne“ und daraus hervor schälten sich die großen, gruseligen Perchten.