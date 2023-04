Hausmening: Mondi richtet Werk neu aus

Werbung Viele Bauprojekte Anzeige Amstetten auf Erfolgskurs

Die Geschäftsleitung hat dem AMS heute avisiert, dass sie rund 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen des Frühwarnsystems zur Kündigung anmelden wird. Bestätigt wird das auch von der Arbeiterkammer in Amstetten. Gründe dafür dürften die anhaltende Krise am Papiermarkt und die stark gestiegenen Energiekosten sein.

Die Geschäftsleitung und auch der Betriebsrat in Hausmening wollten vorerst gegenüber der NÖN noch keine Stellungnahmen abgeben. Das Unternehmen kündigte aber für den Nachmittag eine Presseerklärung an.

Die Mondi Neusiedler GmbH ist Teil des erfolgreichen südafrikanisch-britischen Papierkonzerns Mondi. Spezialisiert ist das Unternehmen auf die Herstellung von hochwertigen Büro-, Druck-und Lebensmittelanwendungen nach höchsten Qualitäts-, Sicherheits-,Gesundheits-, Umwelt- und Hygienestandards.

Leistungsfähigkeit soll verbessert werden

Update: In einer Pressesaussendung erklärt Mondi die Zukunftspläne. Man habe für die zwei Standorte in Ulmerfeld-Hausmening und Kematen „ein zukunftsfähiges Produktportfolio entworfen“ und plane Investitionen, um die Leistungsfähigkeit des Werks zu verbessern.

„Mondi Neusiedler wird sich auf die strategischen Wachstumsmärkte Luxusverpackungen, Grafischer Druck sowie Papiere für technische Anwendungen und Weiterverarbeitung konzentrieren. Gleichzeitig soll die Stärke der Standorte genutzt werden, um qualitativ hochwertige und diversifizierte Produkte herzustellen“, heißt es in dem Schreiben.

Als Folge der Neuausrichtung werden eine Papiermaschine stillgelegt und die Kapazität der Ausrüstungslinien gebündelt. „Leider wird die damit einhergehende Änderung der Produktionskapazität unweigerlich Auswirkungen auf die Belegschaft haben. Hierzu hat Mondi Gespräche mit dem Betriebsrat des Werks Neusiedler aufgenommen“, hält sich das Unternehmen bezüglich des oben erwähnten Personalabbaus bedeckt.

Zur Unterstützung der Neuausrichtung, führt man aus, wurde eine Investition in Höhe von 20 Millionen Euro genehmigt, um die Energieeffizienz des Werks zu steigern und die notwendigen Modernisierungen an Maschinen, Infrastruktur und Gebäuden zu gewährleisten. „Diese Investition steht im Einklang mit den Nachhaltigkeitsverpflichtungen von Mondi im Rahmen von MAP2030, zu denen auch die Verringerung der Treibhausgasemissionen in Übereinstimmung mit wissenschaftsbasierten Klimazielen gehört“, schreibt das Unternehmen weiters.

