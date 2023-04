Mondi Hausmening: Verhandlungen über Sozialplan

Werbung Viele Bauprojekte Anzeige Amstetten auf Erfolgskurs

„Wir hatten um 8 Uhr eine Besprechung mit der Geschäftsführung und um 10 Uhr gab es eine Informationsveranstaltung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, berichtet der Vorsitzende des Zentralbetriebsrat der Mondi, Gerald Einfalt. Die Verunsicherung in der Belegschaft sei natürlich groß.

Der Belegschaft wurde mitgeteilt, dass eine Papiermaschine (PM 6) stillgelegt wird. Wie viele Personen tatsächlich mit einer Kündigung rechnen müssen, ist nicht ganz klar, aber die Zahl 160 scheint realistisch. „Da die PM 6 in Hausmening steht, werden es vor allem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier am Standort sein, es wird aber auch Leute in Kematen betreffen. Wie viele wo, wissen wir noch nicht“, sagt Einfalt.

Nächste Woche beginnen die Verhandlungen über einen Sozialplan. Die Zeit ist von der Geschäftsführung her knapp bemessen, denn die Abschaltung der PM 6 ist laut Einfalt bereits für 1. Juli geplant. „Wir werden uns aber sicher nicht drängen lassen“, sagt der Betriebsratsvorsitzende. Wichtig sei es, einen guten Sozialplan zu erarbeiten, der vor allem auch für die älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Perspektive biete und Härtefälle und Schicksale abfedere.

