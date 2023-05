Landesklinikum Amstetten: Runder Tisch am 21. Juni

Nach einem Hilfeschrei von Mitarbeitern des Landesklinikums, dass sie völlig überlastet seien und bald nicht mehr könnten, was auch der Betriebsrat bestätigte, entspinnt sich um das Thema eine rege Debatte. In der Vorwoche lud die Amstettner SPÖ all Beteiligten zu einem runden Tisch ein. Und der wird auch stattfinden: am 21. Juni.

Schleritzko erklärte in seinem Statement zu der Causa, dass der Personalmangel ja nicht die Kliniken in Niederösterreich allein treffe, sondern ein gesamtgesellschaftliches Problem sei, das der Wirt ums Eck genauso habe. „Im Landesklinikum Amstetten haben wir derzeit 1.200 Beschäftigte und nur 16 freie Stellen, das sind 1,3 Prozent. Die Landesgesundheitsagentur ist natürlich bemüht, auch diese wieder zu besetzen und bietet ja auch zusätzliche Anreize wie zum Beispiel den Kindergarten an.“ Insgesamt, betonte der Landesrat, gebe es in den niederösterreichischen Kliniken derzeit einen historischen Höchststand an Beschäftigten.

Vom Betriebsrat im Amstettner Spital wird aber immer wieder kritisiert, dass die Personalbedarfserrechnung nicht mehr zeitgemäß und evidenzbasiert sei und es daher insgesamt zu wenig Dienstposten gebe. Dazu meinte Schleritzko: „Die LGA ist ständig dabei zu evaluieren und die Festlegung des Personalschlüssels ist natürlich nie abgeschlossen. Die Menschen werden älter und das verändert auch den Bedarf in der medizinischen Versorgung und Pflege.“

Im Hinblick auf den runden Tisch, an dem vonseiten der Landesgesundheitsagentur die Geschäftsführerin der Gesundheit Mostviertel GmbH Gabriele Polanezky teilnehmen wird, mahnte der Landesrat: „Parteipolitik müssen wir bei dieser Diskussion draußen halten. Dafür ist das Thema zu wichtig.“

Beim runden Tisch werden neben der LGA auch die Klinikleitung, die politischen Fraktionen der Stadt sowie Betriebsräte dabei sein.

