SPÖ: Amstettner Klinikum darf kein Intensivpatient werden

Ein Mitarbeiter berichtete in der Vorwoche in einem Schreiben an die NÖN von großen Problemen im Landesklinikum: Personalnot, Überlastung und unzählige Überstunden. Die Amstettner Sozialdemokraten appellieren nun an den zuständigen VP-Landesrat Schleritzko, die Hilferufe aus der Belegschaft ernst zu nehmen. „Es kann nicht sein, dass weiter weggeschaut wird, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an ihre Belastungsgrenzen kommen und Teile von Stationen aufgrund des Personalmangels zeitweise gesperrt werden müssen. Die Verantwortlichen müssen handeln. Schließlich sind es die hunderten engagierten Beschäftigten im Landesklinikum, die den Betrieb am Laufen halten. Ihnen muss die vollste Unterstützung der zuständigen Politiker sicher sein. Sie haben es nicht verdient, unter solchen untragbaren Zuständen arbeiten zu müssen“, sagt Vizebürgermeister Gerhard Riegler.

Auch SPÖ-Gesundheitsstadträtin Beate Hochstrasser fordert rasches Handeln, um die Situation für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Patientinnen und Patienten zu verbessern: „Als Stadtpolitik werden wir auf den zuständigen Landesrat Schleritzko Druck machen. Das Landesklinikum darf nicht zum Intensivpatienten werden. Deswegen setzen wir uns dafür ein, dass der Ärztemangel und der Pflegenotstand im öffentlichen Bereich bekämpft werden. Wie seit Jahren gefordert, muss endlich auch der längst überfällige regionale Strukturplan fertig gestellt und umgesetzt werden.“

Für Hochstrasser muss auf mehreren Ebenen angesetzt werden, um die geschilderten Zustände möglichst rasch zu überwinden. Klar sei, dass es für einen ordentlichen Betrieb des Klinikums im Sinne der Beschäftigtren und Patientinnen und Patienten einen - wie schon früher und von unterschiedlichen Stellen geforderten - evidenzbasierten Pflegepersonalschlüssel brauche. „Außerdem muss der Pflegeberuf attraktiviert und deutlich besser entlohnt werden und es muss ein Fokus auf die Pflegeausbildung gelegt werden. Um den Ärztemangel in den Krankenhäusern zu bekämpfen, muss die Politik dafür sorgen, dass der öffentliche Gesundheitssektor für Ärzte wieder erstrebenswert wird und nicht immer mehr Ärzte lediglich für Privatpatienten zur Verfügung stehen.“

„Stadt muss geschlossen hinter dem Klinikpersonal stehen“

Um ein starkes Zeichen des Rückhalts zu setzen, startet die Amstettner SPÖ eine Unterschriftenaktion: „Wir laden alle Amstettnerinnen und Amstettner dazu ein, unsere Petition zu unterstützen und die Verantwortlichen gemeinsam aufzufordern, den Gesundheitsnotstand an der Wurzel zu packen“, sagt Riegler. Außerdem wird die SPÖ in der nächsten Gemeinderatssitzung eine Resolution einbringen, in der die Stadtgemeinde Amstetten rasche Verbesserungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Klinikum fordert. „Die Stadtpolitik muss geschlossen hinter dem Klinikpersonal stehen. Deswegen erwarten wir, dass alle Fraktionen im Gemeinderat unsere Resolution unterstützen und sich Seite an Seite mit uns für die Beschäftigten einsetzen“, sagt Riegler.

Zur Petition: amstetten.spoe.at/petition

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.