Haberhauer „Alle müssen an einem Strang ziehen“

„Als Bürgermeister sehe ich es grundsätzlich als meine Aufgabe, für eine gute medizinische Versorgung unserer Bürgerinnen und Bürger einzusetzen. So entsteht in Kürze ein Primärversorgungszentrum mit 4 Ärzten in Mauer, welches die Medizinische Grundversorgung im Raum Amstetten bereichert und sicherstellt. Es ist essenziell hier im Rahmen der Möglichkeiten der Stadt aktiv zu sein“, betont Haberhauer.

Die Situation im Landesklinikum Amstetten sei herausfordernd und nicht einfach zu lösen. Auch der Ärzte- und Fachkräftemangel sind hier wesentliche Punkte. Wichtiger als eine Petitionen sei es aber, dass hier alle gemeinsam an Lösungen arbeiteten, um nachhaltige Verbesserungen herbeizuführen. „Gemeinsam mit den Betroffenen vor Ort aber auch mit der Gesundheitsstadträtin und unserer Amstettner Gesundheitslandesrätin sollten wir hier konstruktiv arbeiten, gemeinsam an einem Strang ziehen und so das bestmögliche für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums und für die Patienten und Patientinnen erreichen.“

