Runder Tisch zum LK Amstetten

Ausschlaggebend war ein anonymes Schreiben eines Klinikummitarbeiters an die NÖN, indem die Personalsituation im Landesklinikum Amstetten kritisiert wurde. Teilgenommen haben Vertreter der NÖ Landesgesundheitsagentur (LGA), Betriebsrätinnen und Klinikleitung des LK Amstetten sowie politische Vertreterinnen und Vertreter aller Fraktionen in Amstetten.

Klar ist, dass durch die Pandemie im Gesundheitsbereich sehr viele Überstunden aufgebaut wurden. Auch mit Abklingen der Pandemie war es schwierig, Stunden abzubauen, da elektive Operationen nachgeholt werden mussten. Bereits vor der medialen Berichterstattung unternahm die LGA alles, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Überstunden abbauen können bzw. ausbezahlt werden. „Seit längerem planen wir die Implementierung eines evidenzbasierten Personalberechnungsmodelles. Damit werden die sich verändernden Anforderungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser berücksichtigt. Denn auch im Gesundheitsbereich ist der Trend zur Teilzeitbeschäftigung und Work-Life-Balance spürbar. Gleichzeitig ist es unser Auftrag, rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr, für unsere Patientinnen und Patienten die bestmögliche Gesundheitsversorgung zu garantieren“, so die Geschäftsführerin der Region Gesundheit Mostviertel Gabriele Polanezky.

„Das LK Amstetten ist ein ausgezeichnetes Klinikum und attraktiver Arbeitgeber mit sehr vielen Benefits für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir sind natürlich immer gerne zu Gesprächen bereit und für mögliche Lösungen nicht nur offen, sondern auch schon zum Teil in der Umsetzung von Maßnahmen, um das Arbeitsumfeld noch besser an die sich ändernden Bedürfnisse unseres Personals anzupassen“, betont die Kollegiale Führung des Klinikums Amstetten.

„Kollegiale Führung ist sehr bemüht“

„Der Runde Tisch hat gezeigt, dass die kollegiale Führung des Klinikum Amstettens sehr bemüht um die Mitarbeiter ist und hier auch im direkten Gespräch mit dem Mitarbeiter Lösungen findet. Seitens der Stadtgemeinde Amstetten planen wir eine Bildungsmesse für Gesundheitsberufe, um speziell diese Berufssparte zu stärken. Die Messe ist derzeit in Vorbereitung und wird federführend von Bildungsstadträtin Doris Koch und Gemeinderätin Claudia Weinbrenner geplant und begleitet“, so Bürgermeister Christian Haberhauer.

Auch Günther Sidl, SPÖ-Abgeordneter zum Europäischen Parlament erklärt, „dass die Corona-Pandemie die Probleme in unserem Gesundheitssystem deutlich sichtbar werden lassen hat - die schwierige Personalsituation im medizinischen Bereich gehört fraglos dazu. Es muss uns allen ein Anliegen sein, dass die Personalsituation - insbesondere auch im Krankenhaus Amstetten - konsequent verbessert wird. Denn die Lösung dieser dringenden Probleme ist nicht zuletzt auch eine Frage der Wertschätzung für alle, die sich Tag für Tag um unsere Gesundheit kümmern. Gleichzeitig gewinnen dadurch auch alle Amstettnerinnen und Amstettner, die sich jederzeit auf eine ausgezeichnete Gesundheitsversorgung verlassen können müssen!“

Zufrieden über den Runden Tisch zeigte sich auch Gesundheitsstadträtin Beate Hochstrasser: „Zuerst möchte ich mich für die gute Gesprächsbasis unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern bedanken. Ich nehme mir aus den Gesprächen mit, dass allen Anwesenden die Probleme bewusst sind und wir uns einig sind, dass rasch Taten und gemeinsame Anstrengungen folgen müssen. Mit dem Landesklinikum Mostviertel haben wir einen guten Arbeitgeber in der Region, der sichtbar bemüht ist. Auf Bundes- und Landesebene braucht es hingegen rasche Maßnahmen und Verbesserungen. Dienstposten müssen geschaffen und alternative Möglichkeiten zur Entlastung der Belegschaft umgesetzt werden. Ich sehe mich in meiner Funktion auf kommunaler Ebene weiterhin in der Position, Probleme aufzuzeigen und anzusprechen und darauf zu achten, dass die Steuergelder auch wirklich im Sinne der Beschäftigten und der Bürgerinnen und Bürger eingesetzt werden.“

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Runden Tisches sind sich aber einig, dass das Klinikum Amstetten ein ausgezeichnetes Schwerpunktkrankenhaus mit höchst qualifiziertem Personal ist, mit dem vorrangigen Ziel, den Patientinnen und Patienten auch weiterhin die bestmögliche Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. Ein weiteres Gespräch ist im Herbst 2023 geplant.