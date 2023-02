Jeden Freitag in der Fastenzeit Kreuzwegandacht

Mit dem Aschermittwoch beginnt für die meisten Christen in aller Welt die vorösterliche Bußzeit, auch Fastenzeit genannt. In ihr bereitet sich die Christenheit auf Ostern vor, das Fest der Auferstehung Jesu Christi.

In der Pfarre lädt man in der Fadtenzeit auch speziell zur Beichte: Von montags bis samstags stehen Salesianer-Priester von 9 bis 11 Uhr und von 15 bis 17 Uhr zur Verfügung (bitte die Beichtglocke in der Kirche betätigen). Außerdem zu Beginn der Frühmessen, die wochentags immer um 7.45 Uhr beginnen.

