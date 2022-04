Osterfeierlichkeiten: Fest der Auferstehung auch in Amstetten .

Ostern ist das höchste Fest im christlichen Kirchenjahr. Auch in der Salesianerpfarre Amstetten Herz Jesu feiert man das Fest der Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Heuer konnte fast "wie damals" gefeiert werden - also vor der Corona-Pandemie. Dennoch passt man in der Pfarre noch auf.