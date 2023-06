50 Jahre im Dienst der Kirche

Am kommenden Sonntag, 2. Juli, wird das Kirchenpatrozinium Petrus und Paulus in der Pfarre St. Peter/Au begangen. Dieses steht heuer ganz im Zeichen des goldenen Priesterjubiläums von Altpfarrer Anton Schuh. Vor 50 Jahren wurde der beliebte „Seelsorger in Unruhe“, wie er sich gerne selbst bezeichnet, zum Priester geweiht.

Aufgewachsen in bescheidenen Verhältnissen

Geboren wurde Anton Schuh am Christtag 1947 in Ambach bei Oberwölbling (Bezirk St. Pölten-Land) und wuchs als zweiter von sechs Söhnen in bescheidenen Verhältnissen auf. Dennoch ermöglichten die Eltern allen ihren Söhnen eine akademische Ausbildung. Nach seiner Priesterweihe im Jahr 1973 war Anton Schuh ein Jahr lang Pastoralkaplan in Heiligeneich bei Zwentendorf. Seine nächsten Stationen waren Arbesbach im Bezirk Zwettl, Heidenreichstein im Bezirk Gmünd sowie Kaplan in der Pfarre St. Valentin, ehe er 1979 die Nachfolge des verstorbenen Pfarrers in Ertl antrat.

Nach fünf Jahren wurde Anton Schuh erneut nach Heidenreichstein berufen, nach weiteren fünf Jahren kam er nach Langenlois. Das Hochwasser 2003 und die Betreuung und Koordinierung von unzähligen Hilfseinsätzen forderten den engagierten Seelsorger, der sich nach dieser stressigen Zeit um eine kleinere Pfarre bewarb.

Als Nachfolger von Pfarrer Alois Sallinger, der seinen Ruhestand angetreten hatte, kam er im September 2003 schließlich in die Pfarre St. Peter/Au, die er bis zu seiner Pensionierung betreute. Bis jetzt ist Pfarrer Anton Schuh umtriebig, zelebriert immer wieder Gottesdienste, Taufen, Hochzeiten und Begräbnisse in seiner ehemaligen Pfarre und darüber hinaus und ist als bekennender Weinliebhaber gern gesehener Gast bei Festen und Veranstaltungen.

Nach dem Festgottesdienst wird zum Pfarrfest in den angrenzenden Pfarrhof geladen. Das Pfarrteam wartet mit Getränken und Speisen auf. Außerdem wird es auch Lebkuchen in Kirchenoptik, die von den Pfarrfrauen gebacken wurden, zu kaufen geben. Für die kleinen Gäste wird ein tolles Programm geboten. Der Erlös des Festes wird für die Renovierung des Kirchturmes verwendet.