Rom-Erlebnis für 100 Ertler

Die Idee zu dieser außergewöhnlichen Rom-Reise entstand schon im Frühjahr 2022 bei einem Zusammentreffen des Ertler Kirchenchordirektors Ferdinand Schenkermayr mit dem Haager Pfarrer Helmut Prader, der mehrmals jährlich Pilger nach Rom begleitet. Für die Ertler im Alter von 12 bis 70 Jahren war es nun vom 9. bis 12. Juni so weit: Sie konnten aufgrund des umfangreichen Wissens um die Ewige Stadt sowie durch die ausgezeichneten Kontakte in den Vatikan des Stadtpfarrers Prader auf Einladung durch das päpstliche Institut „Pontificio Collegio Teutonico“ eine außergewöhnliche Reise erleben. Zwei Mitglieder des Musikvereins brachten mit einem Transporter die Musikinstrumente in die Ewige Stadt, denn schon am Freitagabend galt es, den Gottesdienst in der einst unter dem Habsburgischen Protektorat stehenden Kirche Santa Maria dell'Anima zu gestalten. Zur Aufführung kamen die Europa-Messe und die Haydn-Messe gemeinsam mit dem Kirchenchor, der sich mit dem Lied „Panis anglicus“ von César Franck und dem Solisten Leo Röcklinger in die Herzen der vielen Kirchenbesucher singen konnte.

Der Festzug mit dem Musikverein aus Ertl in den Vatikanischen Gärten, vorne mit den vier Marketenderinnen aus Ertl im grünen Dirndlkleid. Foto: NÖN, Krenn

Fronleichnam im Vatikan

Der Sonntagmorgen stand dann ganz im Zeichen der Fronleichnamsprozession in den Vatikanischen Gärten. In der Kirche Santa Maria della Pietà wurde das Fronleichnams-Hochamt mit Bischöfen und vielen Priestern musikalisch durch den Kirchenchor Ertl und die Mattseer Festtagsbläser umrahmt. Unter den vielen Mitfeiernden waren auch die Botschafter Deutschlands, Liechtensteins und Tschechiens beim Heiligen Stuhl sowie Gardisten der Päpstlichen Schweizer Garde. Die feierliche Prozession – angeführt von Weihbischof Rolf Lohmann – führte entlang des Petersdoms hinauf zur Lourdes-Grotte und danach vor den Campo Santo. Nach dem Dank an alle Mitfeienden spielte die Musikkapelle Ertl mit zwei Kapellen aus Deutschland und den Mattseer Festtagsbläsern die Vatikanische, Schweizer sowie die Österreichische und Deutsche Nationalhymne. Obwohl Papst Franziskus das mittägliche Angelusgebet gesundheitsbedingt nicht öffentlich abhalten konnte, zog die Festgemeinde mit klingendem Spiel der Blaskapellen zu einem ideellen Gruß und zum Gebet auf den Petersplatz.

Der Kirchenchor Ertl mit Mitgliedern der Schweizer Garde vor dem Campo Santo Teutonico mit den beiden Initiatoren Stadtpfarrer Helmut Prader und Ferdinand Schenkermayr im Hintergrund. Foto: NÖN, Krenn

Messfeier im Petersdom

Den krönenden Abschluss der Rom-Reise bildete am Montag der Gottesdienst am Josefs-Altar im Petersdom – zelebriert von Stadtpfarrer Helmut Prader –, woran neben der Reisegruppe aus Ertl Gläubige aus aller Welt teilnahmen. Der Kirchenchor durfte diesen Gottesdienst erneut gesanglich und mit Orgelmusik umrahmen. Die „Missa brevis“ von Zdenêk Lukás, Bruckners „Locus iste“ und das abschließende „Ave verum“ von Mozart wussten die Herzen der Pilger aus aller Welt zu berühren. Neben den drei Gottesdiensten standen freilich auch ausgiebige Besichtigungstouren in der Ewigen Stadt auf dem Programm. Ob Klassiker wie Trevi-Brunnen, Spanische Treppe, Piazza Navona oder Santa Maria Maggiore, ob Lateran, die Katakomben oder St. Paul vor den Mauern, selbst ein Ausflug nach Frascati durfte nicht fehlen.

Die Reise-Organisatoren bei der Überreichung des Gastgeschenks mit Mostviertler Spezialitäten an den Zelebranten: Stadtpfarrer Helmut Prader, Bischof Josef Clemens, Ferdinand Schenkermayr und Franz Farfeleder (von links). Foto: NÖN, Krenn

„Wir haben einmalige und unvergessliche Momente in Rom erlebt“, resümiert Musikobmann Harald Großbichler, und Ferdinand Schenkermayr meint rückblickend: „Uns standen alle Türen des Vatikans offen – ein einzigartiges Ereignis, das nur dank der Musik zustande kam. Im Zentrum der Christenheit eine Prozession musikalisch zu umrahmen, einmal im Petersdom als Chorsänger Christen aus aller Welt die großartigen Werke unserer bedeutendsten Komponisten zu Gehör bringen zu dürfen, das ist großartig! Selbst das Begleiten des Volksgesangs auf der Orgel war für mich das Highlight meines musikalischen Wirkens schlechthin. Die Reise wird uns allen unvergesslich bleiben!“