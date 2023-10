Medaillengewinner holten Feinschliff in St. Georgen/Ybbsfelde

„Laut zahlreichen Studien ist Tischtennis bestens geeignet, die Symptome von Morbus Parkinson und das Fortschreiten der Krankheit zu verringern“, weiß Hermine Hofner. Gemeinsam mit anderen gründete sie im Vorjahr den Verein „PingPongParkinson Österreich“. Hauptziel des Vereins ist es, dass das Spielen von Tischtennis als Teil der physikalischen Therapie bei der Parkinson-Erkrankung anerkannt wird. Heuer veranstaltete man in Wels die PingPongParkinson-Weltmeisterschaft.

Insgesamt 286 Spielerinnen und Spieler matchten sich dabei in mehreren Klassen um die Goldmedaille. Zwei Goldmedaillen, eine Silberne und drei Bronzene gingen erfreulicherweise nach Österreich. Unterteilt werden die Klassen übrigens nicht nach Alter, sondern nach anderen Kriterien. Etwa, wie lange man bereits an Parkinson erkrankt ist, welche Symptome es gibt und wie lange man bereits Tischtennis spielt. „Von unserer Gruppe, die regelmäßig gemeinsam trainiert, waren fünf Personen mit dabei. Wir freuen uns sehr, es war eine tolle Veranstaltung“, zog Hermine Hofner Bilanz.

Sie zeigte bei der PingPongParkinson-Weltmeisterschaft groß auf, holte zwei Bronzemedaillen (Damen Doppel und Mixed). Dass das Ganze ein Großereignis war, zeigt auch die Tatsache, dass gleichzeitig auf 48 Tischen gespielt wurde. 2.000 Quadratmeter Böden mussten aufgelegt werden. Es waren übrigens Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus vielen Ländern, darunter Japan, Israel, Brasilien, USA oder England, mit dabei. Ein weltweites Ereignis.

Regelmäßige Trainings beim TTU St. Georgen/Y.

Möglich war das nur dank des regelmäßigen Trainings. So ist Hermine Hofner Teil einer auf inzwischen neun Personen angewachsenen Gruppe, die in St. Georgen/Ybbsfelde ihren Sport ausüben kann. Dank der TTU St. Georgen/Y. „Wir sind der TTU sehr dankbar, dass wir hier spielen dürfen. Wir wurden sehr gut aufgenommen“, sagt Hermine Hofner.

Für den Tischtennisverein eine Selbstverständlichkeit. „Wir sind froh, wenn wir unterstützen können“, betonten Horst Vondrak und Martin Aigner von der TTU-Vorstandsriege.

Für das Training nehmen die Spielerinnen und Spieler auch weitere Anfahrtswege in Kauf. Sie kommen von Strengberg bis Salling, von Randegg bis Weins, nördlich der Donau. „Wir sind in St. Georgen mit offenen Armen aufgenommen worden und in den Verein integriert. Einige von uns spielen auch zu Hause im örtlichen Tischtennisverein. Herzlichen Dank für das Verständnis und die Unterstützung, die uns entgegengebracht wird“, führt Hofner aus.

Ehrenamtspreis des Sportministeriums

Das große Engagement von PingPongParkinson Österreich würdigte jüngst auch die Politik. So erhielt man den 3. Platz des neuen Ehrenamtspreises des Sportministeriums in der Kategorie Inklusion.