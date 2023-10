Rad- und Gehweg an der Umfahrung geplant

Die Kleinregion Herz Mostviertel arbeitet in Sachen Radwegenetz zusammen und will Verbindungen schaffen, wo es bislang keine gibt. Alle Gemeinden machen sich aber auch Gedanken über Verbesserungen in ihrem eigenen Bereich. „Wir haben uns alle Rad-Verbindungen angeschaut und in Workshops ein Konzept erarbeitet. Zuletzt haben wir die Projekte nach Prioritäten gereiht, und da steht der Rad- und Gehweg zwischen Kruckaberg und der Großen Unterführung mit einer Breite von 2,60 Metern eben ganz oben“, sagt Bürgermeister Martin Schlöglhofer.

Auch eine detaillierte Planung liegt bereits vor. „Zwischen dem geplanten Weg und der Fahrbahn soll es auch einen genügend großen Abstand für eine Baumreihe geben, die auch als Abgrenzung zur Straße dient. Beginnen wird der Weg schon beim Spar-Markt“, berichtet Michael Wagner, Vorsitzender des zuständigen Raumordnungsausschusses. Etwas 100 klimafitte Bäume sollen auf der einen Kilometer langen Strecke gepflanzt werden.

Um den Weg zu verwirklichen, benötigt die Gemeinde rund 6.000 Quadratmeter Grund. Vorgespräche hat es schon gegeben. Schlöglhofer ortet eine grundsätzliche Bereitschaft der Besitzer. „Wenn wir bei den Verhandlungen noch im Herbst eine Einigung erzielen, dann werden wir im Winter ausschreiben und könnten im Frühjahr mit dem Bau beginnen“, sagt er. Vor der großen Unterführung wird der Weg in die Austraße einbiegen. „Wir verbinden damit also die Siedlungen Neufeld und Mitterhausleiten mit dem Ort und auch mit dem Url-Radweg“, sagt der Bürgermeister.

Die Kosten liegen bei rund 300.000 Euro.

Eine zweites Projekt, das die Gemeinde rasch in Angriff nehmen will, ist der Abschnitt vom Kreisverkehr bei der Firma Hinterholzer bis zur Gemeindegrenze Kematen entlang der L 6216. Dieses Teilstück ist etwa 400 Meter lang. Die Kosten dafür werden sich auf rund 100.000 Euro belaufen. Bei beiden Projekten darf die Gemeinde aber eine Förderung des Landes in Höhe von 60 bis 70 Prozent erwarten.

Aschbach hat in sein Radwegenetz natürlich auch Gemeindestraßen und öffentliche Wege einbezogen. „Denn beim Alltagsradeln geht es darum, dass jemand rasch zu seinem Ziel – zum Beispiel seiner Arbeitsstelle – kommt“, sagt Wagner. Probleme gibt es leider immer wieder einmal mit Hundebesitzern, die ihre Tiere auf den Wegen frei laufen lassen und wo sich Leute dann nicht mehr trauen, mit dem Rad zu fahren. „Als öffentliche Hand appellieren wir da an ihre Vernunft, denn die Radfahrer dürfen das öffentliche Gut nutzen“, sagt der Bürgermeister.