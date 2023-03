Pulver am Gehsteig verätzte Hund Pfoten

Der Mann streute auf seinem Grundstück und auch am Gehsteig ein ätzendes Pulver – vermutlich Schwefel – aus. Eine Anrainerin geht dort regelmäßig mit ihrem American Aktia Thorin Gassi. Im Oktober des Vorjahres fiel der plötzlich um. Die schockierte Besitzerin brachte ihn zum Tierarzt, der Verätzungen an den Pfoten feststellte. Wo er sich diese zugezogen hatte, blieb vorerst unklar. Der Hund war aber schwach und musste lange Zeit behandelt werden.

Ein paar Wochen später fiel der Frau bei einem Spaziergang dann ein seltsames Pulver auf dem Boden auf. Zudem gewahrte sie am Gartenzaun Fläschchen mit einer klaren Flüssigkeit. Daraufhin erstattete die Hundebesitzerin Anzeige und die Polizei stellte Proben der Substanzen sicher. Bei der Flüssigkeit könnte es sich um Phosphorsäure handeln. Die Proben wurden ans Bundeskriminalamt zur genauen Analyse übersandt. Die Kriminaldienstgruppe nahm Ermittlungen auf, doch der „Täter“ stellte sich selbst. Er gab an, dass er Tiere nicht verletzen, sondern nur mit geruchsintensiven Mitteln von seinem Grund fernhalten habe wollen.

Die Polizei erwartet in Kürze die Analyseergebnisse des Bundeskriminalamts. Bestätigt sich der Verdacht, dass es sich um gefährliche Substanzen handelt, wird der Mann wegen Tierquälerei bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Obwohl der Vorfall schon Wochen zurückliegt, leidet Thorin noch immer an den Nachwirkungen. „Er hat total verformte Krallen, leidet an Magenkrämpfen und Durchblutungsstörungen“, berichtet seine Besitzerin. 1.500 Euro hat sie bereits an Tierarztkosten bezahlt.

Ungeheuerlich sind für die Frau vor allem die Gläser mit der Flüssigkeit am Gartenzaun. „Bei uns sind viele Kinder unterwegs. Leicht hätte eines so ein Glas nehmen und aufmachen können.“ Was sie auch ärgert, ist, dass der Mann es nicht für nötig befindet, sich zu entschuldigen. „Er hätte ja zumindest kommen können und sagen, dass es ihm leidtut, was er meinem Hund angetan hat.“

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.