Zwei Festnahmen nach schwerem Raub in Amstetten .

Ein 16-jähriger afghanischer Staatsbürger und ein 20-jähriger russischer Staatsbürger, beide in Amstetten wohnhaft, werden verdächtigt, am Montag, 22. Februar, gegen 16.30 Uhr in einer Passage in Amstetten einen 16-jährigen syrischen Staatsbürger, ebenfalls aus Amstetten, unter Verwendung einer Schreckschusspistole Kopfhörer im niedrigen dreistelligen Eurobereich geraubt zu haben.