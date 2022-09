Polizei hofft auf Zeugen Auto touchierte Fußgänger in Amstetten: Lenker fuhr weiter

Amstetten

A m Sonntag war zwischen 0 und 1 Uhr ein 57-Jähriger zu Fuß am Nachhauseweg vom Fest der Freiwilligen Feuerwehr Amstetten in die Arthur-Schnitzler-Straße 74 in Amstetten. Als er sich in der Grillparzerstraße auf Höhe Hausnummer 60 Amstetten befand, merkte er, wie sich ihm von hinten ein PKW näherte. Das Auto touchierte den am Fahrbahnrand gehenden Mann beim Vorbeifahren im Bereich der rechten Hand, wodurch dieser zu Sturz kam. Der unbekannte PKW-Lenker fuhr aber ohne anzuhalten weiter.