Johann Prinz wurde am 24.9.1969 in Amstetten geboren.

Aufgewachsen ist er in Ardagger Stift auf einem Bauernhof. Prinz ist verheiratet und hat drei Kinder. Seit 1993 wohnt er mit seiner Familie in Ardagger-Markt.

1997 ist er in die Bundesgendarmerie eingetreten und machte die Polizeischule in Ybbs. 2003 absolvierte er den Fachkurs, die Voraussetzung für eine leitende Funktion. Danach machte er in Amstetten Dienst, dann war er neun Jahre lang Kommandant-Stellvertreter in Aschbach. Als die Inspektion 2014 geschlossen wurde, kam er nach Oed. Seit 2016 war er dort Stellvertreter.