Polizei warnt: Telefon-Betrüger in Amstetten aktiv

Mehrere Bürger wandten sich am Dienstag in der Zeit zwischen 10.30 und 13.30 Uhr an die Polizeiinspektion Amstetten um Betrugsversuche zu melden. Unbekannte Täter wollten mit dem sogenannten "Polizeitrickbetrug" in zumindest acht Fällen Personen zur Herausgabe von Bargeld verleiten.

