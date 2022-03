Trickdiebe in Amstetten Polizei warnt vor Betrügern, die sich als Telekom-Mitarbeiter ausgeben

Lesezeit: 2 Min RA Red. Amstetten

Foto: shutterstockc.om;Robson90

Zwei unbekannte Täter verschafften sich am Dienstag Zutritt in das Reihenhaus einer Amstettnerin. Sie gaben sich als Telekom-Mitarbeiter aus und behaupteten, dass sie aufgrund einer bevorstehenden Leitungserneuerung Empfangsmessungen an den Fernsehanschlüssen durchführen müssten. Während ein Täter das Opfer beim Fernsehgerät ablenkte, durchsuchte der zweite das Schlafzimmer und stahl dort Schmuck im Wert von mehreren tausend Euros.