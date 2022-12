Nach Drohungen: Waffen in Kollmitzberger Wohnhaus entdeckt

Am Kollmitzberg sprach ein Mann am Montagvormittag gegenüber Familienangehörigen Drohungen aus. Er gab an, zuhause Waffen zu besitzen. Daraufhin wurde die Polizei alarmiert und rückte mit zahlreichen Streifen aus, wie das LPD NÖ auf NÖN-Nachfrage bestätigt. Im Einsatz standen auch die Bereitschaftseinheit und Polizei-Diensthunde.

Der Vorfall ereignete sich im Rahmen eines Familientreffens. Als der Mann von diesem nachhause fuhr, nahm in die Polizei gemäß Unterbringungsgesetz fest. „Bei seiner Festnahme leistete er erheblichen Widerstand, ein Polizist wurde dabei auch verletzt“, berichtet das LPD NÖ.

Im Zuge einer Hausdurchsuchung konnten im Haus tatsächlich drei Langwaffen sichergestellt werden. „Nach Abschluss der Ermittlungen wird der Mann angezeigt. Inwieweit er die Waffen legal oder illegal im Besitz hatte, ist ebenfalls Stand der Ermittlungen“, führt das LPD NÖ weiter aus.

