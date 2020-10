Stift Seitenstetten: Patres in Quarantäne .

Weil ein Pater des Stiftes Seitenstetten bei einem Schnelltest positiv auf Corona getestet wurde, hat die Behörde bei ihm und einem kränkelnden Mitbruder einen PCR-Test veranlasst. Die Ergebnisse stehen noch aus. Alle Mitbrüder sind bis Freitag aber freiwillig in Quarantäne gegangen. Neuhofen an der Ybbs kämpft indessen gegen einen Cluster, der seinen Ausgang bei der Primiz am 11. Oktober genommen haben dürfte.