Mostviertel Craft 2023: trendige Produkte, tolle Events

Ob Kunsthandwerker, Gastronomen, Produzenten in Kleinstbetrieben und Manufakturen, sie alle finden Platz in dieser Initiative des Tourismusverbands Moststraße, dem Bürgermeisterin Michaela Hinterholzer vorsteht: „In der Craft-Szene finden sich neben Getränken wie Cider, Spirits, Whiskey oder Gin und Bieren auch Craft-Food-Produkte sowie Erzeugnisse aus der Kunst- und Handwerksszene“, umreißt die Obfrau der LEADER-Region am 13. Juni in der Rosenfellner Mühle in St. Peter/Au die breite Palette dieses Programms und ergänzt: „Das Genusserlebnis steht im Vordergrund, die Produkte werden durch die beteiligten Persönlichkeiten auch entsprechend innovativ inszeniert!“ Die heurige Eventreihe wird sieben Veranstaltungen umfassen.

So lädt Daniela Wagner schon am 23. Juni, 15–18 Uhr, in die Sunshine-Gallery zur „Craft Hour“ nach Amstetten ein. In ihrer Kunsthandwerks-Galerie mit urbanem Charakter wird sie Produkte von lokalen und internationalen Künstlern präsentieren und an den vorbereiteten Verkostungsinseln spezielle Getränke anbieten und in einer Handwerksecke auch zeigen, wie man aus einem Mostfass Ohrringe oder eine Gürtelschnalle erzeugen kann.

Toni Distelberger veranstaltet diesmal auf seinem Genuss-Bauernhof in Amstetten mit Heurigen-Spezialitäten seines Betriebes am 20. Juli, 19.30 Uhr, ein Open-Air-Jazz-Konzert mit Jonny Leonhartsberger. Zudem lädt er am 17. August, 20.30 Uhr, zum Sommerkino mit dem französischen Liebesfilm „Birnenkuchen mit Lavendel“ ein, worin es um ein junges Paar, aber auch um Birnbäume geht. Man darf sich auch auf ein Glas Lavendelcider oder -spritzer freuen.

Der Mostviertelwirt Ott in Seitenstetten veranstaltet am 25. August, 17–21 Uhr, im Gastgarten einen „Craft-Total-Grillabend“ mit Cider und Bier; die Getränke werden von den Produzenten, den Bierkantern und der Familie Binder (Steinerne Birne) präsentiert.

Der Mostviertler Bio-Kürbishof lädt zu einer genussvollen Verkostung des neuen Kürbiskern Spice, der Mostviertler Alternative zur Sojasoße, ein. Neben dem Mitmach-Kürbis-Programm für Kinder gibt es auch eine Betriebsbesichtigung, zudem kann man auch einige der 150 Kürbissorten unterscheiden lernen.

Familie Farthofer bietet am 13. Oktober ab 18.30 Uhr im Gasthaus zur Palme in Neuhofen ein 5-gängiges herbstliches Menü – zubereitet von Starköchin Theresia Palmetzhofer – an. Zu jedem Gang werden korrespondierende Drinks und Cocktails serviert.

„Glück zu!“ heißt es am 14. Oktober, 9 bis 15 Uhr, wenn mit dem traditionellen Müllergruß in der Rosenfellner Mühle das Mühlenfest stattfindet. In Bio-Qualität werden dort neun verschiedene Getreidesorten verarbeitet. Backkurse, Genusstouren, Kinderprogramm, leckere Verkostungen und Vorführungen in der Backschule sowie die Verkostung des S-Edla-Craft-Bieres bereichern den Tag.

Die Mostviertel-Craft-Szene kann also auch heuer wieder viel Kostbares aus dem Mostviertel „servieren“.

Termine 2023:

23. Juni: Craft-Hour in der Stadt

20. Juli: Jazz-Konzert beim Craft-Heurigen

17. August: Sommerkino beim Craft-Heurigen

25. August: Craft-Total-Grillabend beim Mostviertlerwirt

16. September: Taste the Spice – Verkostung im Kürbishof

13. Oktober: Farthofer on Tour

14. Oktober: Triff Mühle & Craft