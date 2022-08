Amstettner Salesianerpater legte "Wörterbuch der Sportethik" vor

Bernhard Maier wurde 1950 in Göppingen (Deutschland) geboren, als Zehnjähriger wurde er Schüler der Salesianer Don Boscos in Unterwaltersdorf, wo er er als Direktor arbeitete. 1967 trat Maier in den Orden ein, in den 1970er Jahren studierte er Theologie und Sportwissenschaft an der Uni Wien und war in der Folge im Überschneidungsbereich dieser beiden Fächer nicht nur seelsorglich, sondern auch als Wissenschaftler erfolgreich: 1995 promovierte Maier zum Dr. phil., 2006 habilitierte er sich im Fach Sportethik am Wiener Zentrum für Sportwissenschaft.

Pater Maier war mehrere Jahre Vorstandsmitglied der Sportunion Österreich und leitete den wissenschaftlichen Beirat des Apostolischen Werkes „Kirche und Sport“. Für seine Verdienste wurde der Salesianer als „Österreichischer Sportbotschafter“ geehrt, 2010 wurde er mit der Päpstlichen Auszeichnung „Pro Ecclesia et Pontifice“ ausgezeichnet. Seit einem Jahr wirkt er als Direktor der Salesianergemeinschaft in Amstetten.