Humorvolle und bombastische Nacht in Blindenmarkt

Die komische Operette „Eine Nacht in Venedig“ von Johann Strauss, die gestern Freitag unter enthusiastischen Beifall ihre Premiere bei den Herbsttagen Blindenmarkt feierte, ist weit mehr als das beliebte Verkleidungs- und Verwechslungsspektakel mit Liebeswirrungen zwischen zwei Ständen.

Regisseurin und Choreografin Monica I. Rusu Radman stellt in der farbenfrohen und detailreichen Ausstattung (Anna Sophie Lienbacher/Kostüme) ein wahrlich humorvolles, fulminantes sowie grandios inszeniertes Operettenspektakel auf die geschmackvoll gestaltete und technisch perfekt funktionierende Bühne, die Marcus Ganser entworfen hat. Dabei kommt der fein erotisierende Witz niemals zu kurz und auch die wunderbaren Melodien werden reizvoll ausgekostet.

Suche nach dem Liebesabenteuer beim Maskenball

In der malerischen Kulisse von Venedig lädt der für seine Verführungskünste berühmtberüchtigte Guido Herzog zum alljährlichen Maskenball ins „Hotel Venezia“ und sucht nach einem neuen Liebesabenteuer. In diesem Jahr hat er es auf die schöne Barbara abgesehen, was ihr Gatte Delacqua um jeden Preis verhindern möchte.

Barbara selbst sinnt auf ein heimliches Rendezvous mit ihrem Liebhaber Enrico Mortadello und bittet seine Freundin Annina zu diesem Zweck um einen nächtlichen Rollentausch. Caramello wiederum, ein Vertrauter Guidos, soll die vermeintliche Barbara statt in den Wellness-Bereich direkt in Guidos Suite führen, nichtsahnend, dass er dabei seine eigene Herzensdame Annina ausspielt. Dem geschäftigen Makkaronikoch Pappacoda und seiner Freundin und Nagelstudio-Besitzerin Ciboletta bleibt trotz all dem Trubel nichts von dem turbulenten Abend verborgen.

Viele klug kalkulierte Witze, die beim Publikum schnurstracks ankommen und eine durch und durch gelungene Personenführung, die so manches Unvorhergesehenes mitbringt, führen zum gewünschten Ziel, eben einer beeindruckenden Inszenierung. Die Fassung von Andreas Sauerzopf, der auch die Dialogregie mitverantwortet, zündet fulminant.

Auch die musikalische Seite fällt unter der bewährten Leitung von Kurt Dlouhy glänzend aus. Er schafft mit dem Chor, Crew und Operettenstudio der Herbsttage Blindenmarkt Kammerorchester Ybbsfeld ein hervorragendes Zusammenspiel und liefert so eine exzellente Basis für die Solisten. Allen voran Lena Stöckelle als in allen fulminante Annina, sowohl schauspielerisch als auch gesanglich eine ideale Besetzung. Clemens Kerschbaumer überzeugt mit beeindruckender Stimme als Gastgeber und Inhaber der Hotelkette Guido Herzog.

Fein und in blendender Spiellaune treten Martin Mairinger als Caramello und Andreas Sauerzapf als Pappacoda in Erscheinung. Katrin Fuchs verkörpert seine Freundin Ciboletta perfekt. Die behutsam eingebundene Kinderschar und das perfekt zusammengespielte Ensemble komplettieren den gewaltigen Erfolg. Großer Jubel und stehende Ovationen für eine Operette vom Feinsten.