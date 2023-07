Doppeljubiläum für Pater Leopold Muttenthaler

Pater Leopold Muttenthaler feierte in seiner Heimatgemeinde Neu-stadtl mit Familien, Freunden und Bekannten und der Pfarrgemeinde sein 50-jähriges Profess-Jubiläum als Salesianer Don Boscos und 40 Jahre Ordenspriester.

Nach vielen Jahren als Erzieher in Don Bosco Häusern in Unterwaltersdorf und Klagenfurt und zwölf Jahre als Pfarrer in Winklarn ist er seit 2018 im Don Bosco-Haus Amstetten für die Wohneinheiten des „Betreubaren Wohnens“ verantwortlich, wo ältere Salesianer ihren Lebensabend verbringen.

Mit Pater Leopold feierten der Neustadtler Pfarrer Kasimir Kwiecien, Diakon Johann Kranzl, Pfarrer Franz Kronister und Pater Bernhard Maier (Festprediger). Im Namen des Pfarrgemeinde- und Pfarrkirchenrates gratulierten Gerlinde Pollak und Josef Bühringer und im Namen der Gemeinde Neustadtl überreichten Bürgermeister Franz Kriener und Vizebürgermeister Lukas Zeilinger Geschenke an den bekannten Jubilar.