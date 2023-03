Große Erfolge für Musikschule Ybbsfeld

„Prima la musica“: Dieser Wettbewerb für Musikschülerinnen und Musikschüler, der in verschiedenen Altersgruppen aufgeteilt ist, fand in St. Pölten statt und gehört schon seit Jahren zum qualitativen Höhepunkt im Musikschuljahr. Eine hochkarätige Jury vergibt Preise und gab den jungen Künstlerinnen und Künstlern wertvolle Tipps mit für die weitere Ausbildung.

„Die intensive Vorbereitung ist der wertvollste Preis“, ist der stolze Musikschulleiter Johann Grabner überzeugt. Er dankt allen Lehrerinnen und Lehrern, die ihre Schülerinnen und Schüler so gut vorbereitet haben. Weiter geht es mit der Vorbereitung übrigens für Christoph Einfalt (Trompete). Er erhielt einen 1. Preis mit Berechtigung zur Teilnahme am Bundeswettbewerb in Graz.

Wertungen

Valentina Amadea Wippl – Querflöte AG A (Wieselburg); Klasse: Regina Königslehner; 1. Preis mit Auszeichnung

Lena Kusolitsch – Blockflöte AG B (Euratsfeld); Klasse: Manuela Gugler; 2. Preis

Magdalena Schneider – Blockflöte AG B (Euratsfeld); Klasse: Manuela Gugler; 1. Preis

Emma Wischenbart – Blockflöte AG B (Euratsfeld); Klasse: Manuela Gugler; 2. Preis

Julian Poxhofer – Posaune AG I (St. Georgen/Ybbsfelde); Klasse: Stefan Obmann; 1. Preis

Manuel Auer – Trompete AG I (Ardagger); Klasse: Walter Engelscharmüllner; 1. Preis

Jonas Schörghuber – Querflöte AG I (Euratsfeld); Klasse: Manuela Gugler; 2. Preis

Christoph Einfalt – Trompete AG I (Viehdorf); Klasse: Thomas Steinkellner; 1. Preis mit Berechtigung zur Teilnahme am Bundeswettbewerb

