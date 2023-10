Gleichenfeier bei Gesundheitszentrum & Wohnhausanlage in Mauer

Bürgermeister Christian Haberhauer bezeichnete die Dachgleiche als Meilenstein und berichtete, dass die Stadt bereits vier Allgemeinmediziner für das Primärversorgungszentrum gefunden habe. „Damit ist eine bestmögliche, wohnortnahe Grundversorgung gegeben. Der Amstettner Ortsteil Mauer entwickelt sich zunehmend zum Gesundheitshotspot mit Bedeutung für die ganze Region.“

Peter Forthuber von der GEDESAG sprach der Baufirma samt ihren Mitarbeitern, den Planern sowie der Gemeinde und dem Land NÖ Dank aus und hob die bisherige kurze Bauzeit hervor. Kasser bezeichnete das Projekt als „Leuchtturmprojekt, welches richtungsweisend für die Region und ganz NÖ ist“.

Das Wohnungsangebot richtet sich durch seine Nähe zum Bildungscampus und zum Landesklinikum schwerpunktmäßig an Menschen, die im medizinischen Sektor und im Pflegebereich arbeiten oder ausgebildet werden, sowie an all jene, die Pflegebedarf haben und die Kriterien des Landes NÖ für betreubares Wohnen erfüllen. Das Projekt sorgt für eine optimale medizinische Nahversorgung durch ein Team aus Allgemeinmedizinern und Fachärzten, erweitert durch eine Reihe therapeutischer Angebote sowie eine Apotheke.