Heftige Politdebatte um Beratervertrag in Amstetten

Dass Wolfgang Gruber, Geschäftsführer mehrere PVE in Oberösterreich, beziehungsweise seine GmbH, einen Beratervertrag bekommen soll, der mit monatlich netto 6.000 Euro dotiert ist, stieß bei den Sozialdemokraten auf Skepsis, dass dieser noch dazu rückwirkend mit Juli in Kraft treten soll, auf völliges Unverständnis. ÖVP-Ortsvorsteher Manuel Scherscher betonte hingegen, dass die Ärzte im künftigen PVE gerade in der Gründungsphase fachkundige Beratung dringend benötigten.

Zeitweise gingen die Wogen bei der Diskussion im Gemeinderat hoch. Vor allem SPÖ-Gesundheitsstadträtin Beate Hochstrasser und Ortsvorsteher Scherscher lieferten sich heftige Wortegefechte, die sich um fehlendes Engagement bei der Arztsuche für das PVE und Informationsmangel drehten und sie warfen sich gegenseitig Überheblichkeit vor.

In der Sache wollten die Sozialdemokraten von Scherscher wissen, ob Gruber bereits Leistungen erbracht habe, ob diese schon bezahlt worden seien und wenn ja, mit welcher Kostenstelle sie bedeckt wurden. Diese Antworten blieb die ÖVP im Gemeinderat schuldig.

Scherscher machte der SPÖ einmal mehr den Vorwurf, sie wolle das Projekt nur madigmachen, weil sie es in ihrer Regierungszeit nicht zustande gebracht habe, die ärztliche Versorgung im Ortsteil Mauer sicherzustellen. „Mir ist es jetzt gelungen, mindestens drei Ärzte für das Primärversorgungszentrum zu finden. Aber damit du bei den Doktoren erfolgreich bist, musst du mit ihnen auf selber Augenhöhe sein. Es gibt Fragen, die ich nicht beantworten kann und deshalb habe ich mich mit Wolfgang Gruber eines Spezialisten bedient und ihn gebeten, mir zu übersetzen, was die Ärzte sagen.“ Er habe Gruber aber natürlich gesagt, dass der Gemeinderat dem Vertrag (der bis Ende 2023 laufen soll) und der Bezahlung erst zustimmen müsse.

Für SPÖ-Stadtrat Franz Dangl klingt es allerdings „weltfremd“, dass Gruber nur auf eine Andeutung hin Leistungen im Wert von 6.000 Euro plus Steuer erbracht haben soll. „Nicht weltfremd wäre die Annahme, dass du ihn ohne rechtliche Basis beauftragt hast“, sagte er in Richtung Scherscher. Für Dangl ist auch unverständlich, warum die Stadt überhaupt für die Beratertätigkeit zahlen soll, wenn das PVE doch durch andere betrieben werde. Und der Jurist meldete rechtliche Bedenken gegen den Beschluss an, da eine außerplanmäßige Ausgabe laut § 75 der Gemeindeordnung nur dann zulässig sei, „wenn sie unvermeidlich ist und vom Gemeinderat genehmigt wird.“ Gerade die Unvermeidlichkeit zweifelte Dangl an.

Bürgermeister Christian Habehauer betonte, dass es wichtig sei in die Gesundheitsversorgung zu investieren. „Und wir sollten die Ärzte begleiten, damit das auch wirklich etwas wird.“

Scherscher wies noch darauf hin, dass die Stadt für das Beraterhonorar mit bis zu 45.000 Euro Förderung vom Land rechnen könne.

Die FPÖ und die SPÖ enthielten sich beim Beschluss der Stimme. „Nicht weil wir gegen das Primärversorgungszentrum sind, denn das ist eine Supergeschichte, die alle Fraktionen wollen. Aber wir wissen nicht, ob dieser Beschluss gesetzeskonform ist“, betonte SPÖ-Fraktionschef Helfried Blutsch.

