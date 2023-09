Berufsorientierung: „14 Jahre-was nun?“

In der Schule konnten sie acht verschiedene Betriebe und acht Schulen kennenlernen und wertvolle Informationen zu vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten mitnehmen. Durch ein eindrucksvolles Referat wurde der Wert einer Lehre dargestellt und verstärkt darauf hingewiesen, wie wichtig es in Zukunft sein wird, gut ausgebildete, qualifizierte Fachkräfte in den Betrieben vorzufinden. Ob weiterführende Schule oder Lehre – beide Wege bieten entsprechende Berufs- und Erfolgschancen.

Außerdem konnten die Besucher mitgebrachte Kostproben der Bäckerei Riesenhuber und Haubis Backstube genießen.