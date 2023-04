Welt-Stars auf der Burg Clam

Es ist nicht zu früh, an Freiluftkonzerte im Sommer zu denken. An die tollen Konzerte im Vorjahr nach zwei Jahren Pause aus bekannten Gründen. Seit einigen Tagen ist das Programm auf der Clam nun endgültig fixiert und wartet mit zehn speziellen Freiluft-Ereignissen auf.

Gestartet wird die Clam-Saison 2023 am 25. Juni mit einem Auftritt von Lionel Richie und am 29. Juni gastiert die dänische Rock-Band „Volbeat“ im Burgareal. Dieses Konzert wartet mit einer äußerst pompösen Bühnenshow auf. Dafür muss die Bühne auf den modernsten Stand gebracht und zudem müssen einige Verstärkungen gebaut werden.

Johnny Depp kehrt wieder zurück

Michael Ehrenbrandtner vom Veranstaltungsteam verrät auch, wohin die Reise auf der Clam gehen soll. „In Zukunft sollen mehr Bands in dieser Liga verpflichtet werden.“ Jedenfalls wartet mit „Volbeat“, die kürzlich die Wiener Stadthalle zweimal füllten, eine Powerband der Extraklasse auf die Fans. Das gilt genauso für „The Hollywood Vampires“ am 1. Juli.

Der legendäre Star Johnny Depp weiß mit seinen Kumpanen, wie man eine Party startet. Fans dieser Formation wurden noch nie enttäuscht. Natürlich gibt es wie gefühlt seit Anbeginn das „Clam Rock Festival“ am 7. Juli. Diesmal mit dabei „Jethro Tull“, Manfred Manns Earthband“ und die „Wailers“. Weiter geht es am 8. Juli mit „OneRepublic“ und am 28. Juli mit dem Alpen-Weltmusiker Hubert von Goisern. „Pizzera & Jaus“, die vergangenes Jahr einen fulminanten Auftritt hinlegten, sorgen am 5. August für einen würdigen Abschluss.

Davor gibt es noch Konzerte mit „Simply Red“ (30. Juli) und „Bilderbuch“ (29. Juli). Attraktiv sind diesmal auch die Vorbands, wie etwa die „Gipsy Kings“ beim Auftritt von „Simply Red“ oder Ina Regen bei „Pizzera & Jaus“. Ein Konzertprogramm der Superlative mit zehn Konzertabenden.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.