Digitale Bildung für Volksschulkinder in Amstetten

Der innovative Workshop ist ein Kooperationsprojekt der Zukunftsakademie Mostviertel und 42 Vienna. Digitale Bildung, praxisnahes Lernen und Entwickeln sind gemeinsame Fokusbereiche der Stadt Amstetten, der Zukunftsakademie Mostviertel und der Programmierschule 42 Vienna. Insgesamt 80 Kinder aus den Volksschulen Amstettens haben einen Programmierworkshop absolviert. Die ausgebildete Volksschulpädagogin und 42 Vienna Studentin Laila Elasam brachte den Kindern die kreativen Ansätze und Grundschritte des Programmierens am Computer spielerisch näher.

„Im Bereich des digitalen Lernens ist eine kooperative Arbeitsweise notwendig, damit gemeinsames Lernen gelingt. Das Arbeiten am Computer erfordert klare Kommunikationsformen, damit Abläufe genau und rasch erfolgen können“, berichtet Bildungsgemeinderätin Helga Seibezeder. Bildungsstadträtin Doris Koch betont, wie wichtig es ist, den Ausbau der Bildungsangebote voranzutreiben und adäquat in den Unterricht einzubeziehen: „Auf die Kinder kommen neue Umstände der digitalen Angebote zu. Es liegt an den Erwachsenen, sie auch in dieser Welt zu unterstützen.“ Beim Workshop durften die Kinder einfache Handlungsabläufe mithilfe der Software „Scratch“ programmieren.

Bei einem Programmierworkshop konnte sich auch Bürgermeister Christian Haberhauer vom kooperativen Projekt überzeugen: „Die Ausbildung von Kindern und Jugendlichen bedarf eines realistischen Blickes in die Zukunft, denn besonders in der Arbeitswelt werden IT-Fachspezialisten in der Branche benötigt. Die Pädagoginnen Amstettens leisten hier großartige Arbeit und geben den Kindern ein gutes Rüstzeug für ihre weiteren Ausbildungen mit.“

Die Schüler waren von den Workshops begeistert und freuen sich auf eine Fortsetzung. Wer sich für Programmierung interessiert und zwischen 8 und 17 Jahren alt ist, der ist beim gratis CoderDojo@Mostviertel am 42 Projectspace Amstetten, das jeden dritten Freitag im Monat stattfindet, bestens aufgehoben. Für jene, die eine innovative und praxisnahe Programmier-Ausbildung starten möchten und mindestens 18 Jahre alt sind, ist die Coding School 42 Vienna die richtige Adresse.