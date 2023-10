Radwegbrücke über die Url ist fertiggestellt

Der Radweg, der von der Burgnerbrücke über den Spar bis ins Urltal führt, ist schon länger fertig. Die Arbeiten an der Route von der Sengstbratlbrücke in Fortsetzung der geschaffenen Urlau bis zur neu errichteten Urlbrücke auf Höhe des Altstoffsammelzentrums in Mauer wurden kürzlich abgeschlossen.

„Damit kann man nun von Öhling mit dem Rad bequem bis nach Amstetten fahren und wir sind auch an den überregionalen Ybbstalradweg angebunden. Ich freue mich sehr über diesen Lückenschluss, der unseren Bürgerinnen und Bürgern viele neue Möglichkeiten eröffnet“, sagt Bürgermeisterin Michaela Hinterholzer. Zur Realisierung des Projekts mussten zwei Stege über den Öhlingbach und eben auch eine Brücke über die Url errichtet werden. An dieser hat sich die Stadt Amstetten mit 175.000 Euro beteiligt.

Insgesamt hat der Radwegausbau in Öhling rund 800.000 Euro gekostet, wobei rund 70 Prozent aber vom Land im Zuge der neuen Radwegförderung gestemmt werden.

Am 7. Oktober sind ab 13 Uhr alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen, den neuen Radweg im Rahmen eines Familienradwandertags zu erkunden. Treffpunkt ist beim Haus Mostviertel.

Kanalsanierung in Oed vor Abschluss

Auch in Oed steht eine Großbaustelle vor dem Abschluss. „Da kommen wir, was die Kanalsanierung anbelangt, schön langsam ins Grande Finale“, sagt die Bürgermeisterin. Derzeit wird ein Regenrückhaltebecken in der Mulde in Oed-Schachen errichtet, wo das gesammelte Regenwasser von Oed-Nord hineinfließen soll, und dann über Drosselventile in den Vorfluter abgegeben wird. Die Petrusstraße bekommt einen neuen Ringwasserkanal und auch gleich eine neue Wasserleitung. Die Straße wird neu gestaltet.