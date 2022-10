Ferschnitz/St. Georgen: Kraftwerk nicht vom Tisch

Eigentlich hatte die Bürgerinitiative Pro Ybbs gehofft, dass das Kraftwerksprojekt Hohe Brücke der EVN endgültig vom Tisch ist. Grund dafür war ein Beschluss des Landesverwaltungsgerichts NÖ vom 7. Dezember 2021, der das Verfahren an die Bezirkshauptmannschaft Amstetten zurückverwies – also quasi einen Neustart verlangte.

Als Grund dafür nannten die Richter eine „unzulängliche Sachverhaltsfeststellung der Behörde und gravierende Ermittlungslücken, die aber nicht von dieser verschuldet worden seien, sondern sich aus der langen Dauer des Verfahrens von zehn Jahren ergeben hätten. So widerspreche etwa die Bewertung der Huchen, einer Fischart in der Ybbs, nicht den aktuellsten Datengrundlagen. Für diese liege eine ungünstigere Situation vor als im Jahr 2012.

Rechtskräftig ist der Bescheid allerdings nicht. Wie die Bürgerinitiative Pro Ybbs in einer Aussendung meldet, hat die Landesregierung (Naturschutzabteilung RU-5) beim Bundesverwaltungsgerichtshof eine außerordentliche Revision beantragt. „Wir übermitteln alle Unterlagen an den Verwaltungsgerichtshof“, bestätigt dies Bezirkshauptfrau Martina Gerersdorfer. Für Gerald Mevec und Franz Raab von ProYbbs ist es unverständlich, dass vom Land nach wie vor an dem Projekt festgehalten wird. „Es widerspricht dem Ziel der ökologischen Verbesserung der Gewässer nach Natura 2000 und es ist ein Eingriff in das wichtigste Huchen-Laichgebiet an der Ybbs“, sagt Raab. Mevec betont, dass die Ybbsauen in den letzten 200 Jahren um 80 Prozent reduziert worden seien. „Wir müssen begreifen, dass wir nicht leben können, wenn die Arten sterben. Von 32 Fischarten in der Ybbs ist schon die Hälfte verschwunden.“

Land bestätigt außerordentliche Revision

Beim Amt der NÖ Landesregierung bestätigt man, dass gegen den Bescheid des Landesverwaltungsgerichts außerordentlichen Revision an den Verwaltungsgerichtshof erhoben wurde. Diese wende sich gegen die Zurückverweisung des Verfahrens an die BH mit der Begründung, dass das LVwG infolge des bereits gegebenen Ermittlungsumfanges zur inhaltlichen Entscheidung verpflichtet gewesen wäre und die Angelegenheit nicht an die Erstinstanz zurückverweisen hätte dürfen. Außerdem hätte das LVwG aufgrund der zum Entscheidungszeitpunkt geltenden Rechtslage entscheiden müssen.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.