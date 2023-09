Ehemaliges Schwesternhaus wird zum „Vierkanter der Gesundheit“

Mehr als 100 Bürgerinnen und Bürger kamen in die Turnhalle der Volksschule, um sich am Mittwochabend über die Pläne für das Schwesternhaus zu informieren. Gleich zu Beginn begründete Baumeister Erwin Hackl aus Ertl, dessen Büro von der Gemeinde mit dem Projektentwurf beauftrag wurde, warum das alte Gebäude abgerissen wird. „Ursprünglich wollten wir einen Teil davon erhalten, bei einer Begutachtung hat sich aber herausgestellt, dass wir da große statische Probleme bekämen und die Holzdecken im Inneren des Gebäude ersetzen müssten. Es wäre also nur das Gerippe der Außenfassade stehen geblieben.“

Bürgermeister Johann Spreitzer betonte, dass sich der Gemeinderat die Entscheidung nicht leicht gemacht habe. „Wir haben viel diskutiert und schließlich den Beschluss gefasst, das alte Haus zu schleifen und ein neues Gebäude zu errichten. Wir konnten für unser Projekt starke Partner gewinnen, so dass tatsächlich ein Vierkanter der Gesundheit entsteht. Zum einen wird die Caritas dort eine Tagesbetreuung für Seniorinnen und Senioren einrichten, zum anderen unsere praktischen Ärzte Sonja Griessenberger und Ernst Derfler eine Gruppenpraxis installieren. Gerade in Zeiten, in denen andere Gemeinden um die medizinische Versorgung ringen, sichern wir sie damit in Seitenstetten für die nächsten Jahrzehnte“, sagte der Ortschef.

Neues Haus wird um 1,8 Meter höher

Auch das neue Haus wird die Form eines Vierkanters haben und um rund 1,8 Meter angehoben. Dadurch gewinnt man mehr Nutzfläche ohne zusätzlich Grund zu verbauen. Auf der rechten Seite (von der Amstettner Straße gesehen) wird es eine sechs Meter breite Einfahrt geben. In diesem Bereich werden auch sieben bedeckte Parkplätze entstehen, weitere 27 nicht versiegelte Abstellflächen sind im hinteren Bereich des Geländes vorgesehen. Auch ein Stück Garten wird erhalten bleiben.

Umgestaltet wird auch der Fahrbahnbereich des Stiftsberges mitsamt Bushaltestelle und Zebrastreifen.

Das Haus selbst wird vier Geschoße haben und eine Nutzfläche von rund 1.100 Quadratmetern. Im Untergeschoß werden eine Parkfläche, aber auch Technikräume angesiedelt. „Im Erdgeschoß sind rund 345 Quadratmeter für die Tagesbetreuungseinrichtung der Caritas vorgesehen. 20 Personen können dort betreut werden“, berichtete Hackl. Außerdem wird im Erdgeschoß ein etwa 90 Quadratmeter großer Multifunktionsraum geschaffen, den die Caritas für Besprechungen und Teamsitzungen nutzen kann, der aber auch zum Beispiel für Yogagruppen oder für einen Seniorentreff und anderes offenstehen wird.

Im Obergeschoß entsteht auf einer Fläche von ebenfalls 345 Quadratmetern die Gruppenpraxis der praktischen Ärzte mit Empfang, fünf Ordinationsräumen, EKG-Raum etc. 85 Quadratmeter stehen künftig für Therapeuten und Wahlärzte zur Verfügung. Das gilt auch für die 210 Quadratmeter im Dachgeschoß, die durch große Gaupen geschaffen werden. Bürgermeister Spreitzer ist zuversichtlich, dass die Räumlichkeiten gut genutzt werden. „Tatsächlich gibt es dafür schon reges Interesse von Ärzten und Therapeuten und auch die Hebammen haben angefragt“, berichtet der Ortschef. Die Räumlichkeiten werden, wie das ganze Haus, im Besitz der Gemeinde bleiben und an die jeweiligen Nutzer verpachtet.

Tagesbetreuung für Seniorinnen und Senioren aus der Region

Regionalleiter Markus Lurger strich am Mittwochabend hervor, dass es sich bei der Tagesbetreuung für die Caritas um ein neues Beschäftigungsmodell handle, für das man aber in der Region großen Bedarf orte. „Unser Anliegen ist es, dass Menschen so lange wie möglich zuhause leben können. Damit sie dann aber nicht den ganzen Tag allein verbringen müssen und vereinsamen, bieten wir die Tagesbetreuung an, wo sie in Gesellschaft sind. Zugleich kann das auch eine Entlastung für Angehörige sein, die einmal eine Erholungsphase brauchen. Wir werden auch mit dem Stift zusammenarbeiten und zum Beispiel gemeinsam die kirchlichen Feste feiern“, sagt Lurger.

Der Bauzeitplan ist straff. Schon in der zweiten Novemberhälfte soll das alte Gebäude abgerissen werden. Dieser Zeitpunkt wurde gewählt, um den Betrieb des angrenzenden Gasthauses Wieser möglichst wenig zu beeinträchtigen. In den nächsten Monaten sollen auch schon die Ausschreibungen erfolgen, damit der Gemeinderat noch in der Dezembersitzung Aufträge vergeben kann. Betriebsbereit soll das neue Haus im Herbst 2025 sein.

Die Tage des alten Schwesternhauses in Seitenstetten sind gezählt. Schon Mitte November soll der Abriss beginnen. Foto: Knapp

Die Kosten werden bei 4,2 Millionen Euro liegen. Der Umbau des alten Hauses war mit 3,4 Millionen veranschlagt. Für den finanziellen Mehraufwand schaffe man aber auch entsprechend mehr Nutzfläche, argumentieren Bürgermeister Spreitzer und Baumeister Hackl. Der Baupreis pro Quadratmeter bleibe gleich.

Viel Zustimmung aber auch Skepsis

Bei der Diskussion nach der Präsentation gab es viele positive Stimmen. „Ich war skeptisch, aber was ich jetzt gesehen habe, dass beflügelt mich. Ich bin im Großen und Ganzen sehr beeindruckt“, sagte etwa eine der Anwesenden. Aber es gab natürlich auch kritische Stimmen. Für Fritz Höfler zum Beispiel geht mit der Schleifung des alten Gebäudes ein „wichtiger Eckpfeiler“ in Seitenstetten verloren. Gerade die Gemeinde sollte im Denkmalschutz ein Vorreiter sein und alte Gebäude erhalten. Für Bürgermeister Spreitzer ist aber klar, dass auch das neue Haus ein Eckpfeiler im Ort werden wird - gerade auch wegen seiner Nutzung als Vierkanter der Gesundheit.

Grün-Gemeinderat Gottfried Pfaffenbichler wiederholte seine Bedenken gegen das Projekt. Die Grünen hatten im Gemeinderat ja gegen einen gänzlichen Abriss des alten Hauses gestimmt. „Vor allem stört mich der ortsbildnerische Aspekt. Das Gebäude wird auf der ganzen Länge um 1,8 Meter höher. Wir sind mit den Häusern, die Genossenschaften bauen, nicht zufrieden und dann klatschen wir selber so ein Gebäude hin, dass die Ansicht von der Amstettner Straße her durch seine Höhe deutlich verändern wird. Außerdem befürchte ich, dass dann auch private Besitzer künftig die maximale Gebäudehöhe ausschöpfen werden“, fasste er zusammen.

Baumeister Hackl verwehrte sich gegen den Vergleich des Hauses mit einem kastenförmigen Genossenschaftsbau mit Flachdach. Der vorliegende vorliegenden Entwurf sei etwas ganz anderes.

Abt Petrus Pilsinger vom Stift Seitenstetten kennt die Diskussionen über die Erhaltung von alten Bausubstanzen zur Genüge. „Es gilt da natürlich immer genau abzuwägen. Wenn man aber eine Idee hat, die man verfolgen will, dann muss man eben auch Abstriche machen. Es musste bezüglich Schwesternhaus eine Entscheidung getroffen werden, die Gott sei Dank nicht ich machen musste.“ Der Abt hob hervor, dass er sich besonders über das Projekt der Caritas freue. „Denn wir brauchen so eine Betreuungseinrichtung dringend für die Seniorinnen und Senioren in der Region und ich sehe da auch eine gute Verbindung mit dem Stift und der Kirche.“

Die großen Gaupen im Dachgeschoß stießen auf Skepsis

Großteils einig waren alle, die sich an diesem Abend zu Wort meldeten, in einem Punkt. Die großen Gaupen im Dachgeschoß seien architektonisch kein Highlight. Vom Team Hackl wurde betont, dass es darum gehe, möglichst viel Nutzraum zu schaffen. Man werde aber noch andere Gaupenvarianten überlegen. Anfragen gab es auch, ob die Zahl der Parkplätze verringert und mehr Grünraum geschaffen werden könne. Daran gibt es aber rein gesetzlich nichts zu rütteln. Und Ärztin Griessenberger betonte, dass für ihre Patientinnen und Patienten „ein Parkplatz bei der Ordination sehr wichtig ist, weil ja viele nicht mehr gut zu Fuß sind.“

Vizebürgermeister Leopold Krondorfer meinte abschließend, es sei den Franziskanerinnen ein Anliegen gewesen, dass das Haus in seelsorgerischem Sinne weitergeführt werde. „Und mit der Tagesbetreuung für Seniorinnen und Senioren und auch mit den Arztpraxen erfüllen wir diesen Wunsch.“