Hauptplatz Amstetten: Vorgeschmack auf künftiges Erscheinungsbild

„Ich habe das Gefühl, dass sich die Bevölkerung inhaltlich immer mehr mit dem Schwammstadtprinzip beschäftigt. Früher habe ich am Bauernmarkt oft skeptische Stimmen gehört, das schlägt jetzt aber um. Die Leute verstehen, dass das, was wir da tun, sinnvoll ist“, sagt der Ortschef. Die Schwammstadt erfülle mehrere Funktionen. Sie diene als unterirdischer Wasserspeicher für die Bäume und zugleich als großes Rückhaltebecken bei den immer öfter vorkommenden Starkregenereignissen. Dadurch werde auch das Kanalsystem entlastet.

„Und die Bäume, die wir pflanzen, werden eine positive Auswirkung auf das Klima am Hauptplatz haben. Im Sommer haben wir da heuer an heißen Tagen am Pflaster bis zu 58 Grad gemessen. Bei solchen Temperaturen ist da niemand gerne. Durch die Beschattung wird sich die Aufenthaltsqualität aber wesentlich verbessern - was natürlich auch für die Geschäfte wichtig ist“, sagt Haberhauer. Mehrere Fachartikel in überregionalen Zeitungen und auch viele Anfragen anderer Städte würden beweisen, dass Amstetten mit seinem Projekt eine wichtige Vorreiterrolle habe. „Wir versuchen eben in Generationen zu denken und bei allen Projekten Mensch, Wirtschaft und Natur in Einklang zu bringen“, betont der Stadtchef.

Die Südseite des Hauptplatzes soll heuer noch fertiggestellt werden. Nächster Bauabschnitt ist der Bereich von der Rathausstraße bis zur Kirchenstraße. Die Bushaltestelle wird zum Skribo hin verlegt. Die Fahrbahn wird durchgehend auf eine Spur reduziert. Künftig soll das Zentrum ja zur Begegnungszone werden, wo alle Nutzer gleichberechtigt sind. Die Autos dürfen dann nur mehr mit Tempo 20 unterwegs sein. Schon jetzt sorgen Auffahrtsrampen auf Höhe des C&A und auch bei der Kirchenstraße für eine Geschwindigkeitsreduktion.

Grip-Belag soll lärmdämmend wirken

Die Straße wird sich künftig nicht mehr als schwarzes Band durch den Zentrumsbereich ziehen. „Statt Asphalt werden wir einen Grip-Belag aufbringen, der farblich zum Pflaster passt und außerdem lärmreduzierend wirkt“, sagt Projektleiter Mario Holzer vom städtischen Bauamt. Der Belag wird aber erst im kommenden Jahr zum Abschluss der Bauarbeiten aufgebracht.

Im Spätherbst soll heuer im Bereich Brauhof die Neugestaltung der Gastgärten beginnen. Sie werden ja eine wassergebundene Decke (Splitt oder Kies) erhalten, die im Sommer weniger Hitze abstrahlt als Pflastersteine.

Pünktlich vor Beginn des Weihnachtsgeschäfts werden die Arbeiten eingestellt und im Frühjahr - je nach Witterung - wieder aufgenommen.