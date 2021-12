Ein Radweg als Zukunftsvision in Viehdorf

„Wir wollen gleich zu Jahresbeginn die Brücke in Seisenegg fertig machen. Da hat uns der Wintereinbruch etwas zurückgeworfen. Dazu ist die Fertigstellung der Volksschule für 2022 ein wichtiges Projekt“, gibt Bürgermeister Franz Zehethofer Einblicke in die Planungen. Generell handle es sich um ein sparsames Budget, das der Gemeinderat in der Vorwoche beschloss. Eine wichtige Rolle werden im kommenden Jahr die Planungen für weitere Projekte spielen. Dazu gehört etwa die Umsetzung eines Radweges nach Hainstetten. „Wir haben hier 30.000 Euro im Voranschlag. Die Umsetzung wird aber noch einige Zeit dauern. Hier müssen noch einige Gespräche geführt werden“, führt Zehethofer aus. Eine Frage sei auch, wie breit der Weg ausfallen soll. „Es wäre jedenfalls eine wichtige Verbindung für die Bevölkerung, die für eine höhere Sicherheit sorgt“, erläutert der Ortschef. In Hainstetten seien ja vor Kurzem viele neue Parzellen entstanden.

Bürgermeister Franz Zehethofer. Gemeinde

Wichtige Themen sind die Ortskernentwicklung, etwa in Blick auf die bevorstehende Pensionierung von Dr. Franz Sturl. Ziel sei es, Leerparzellen zu nützen und diese für den Wohnbau nutzen zu können. Beim Glasfaserausbau ist man noch nicht in der NÖGIG-Förderschiene drinnen. Und zwar, wie Zehethofer erklärt, da die Gemeinde dank A1-Investitionen gut ausgestattet sei. „In die Förderschiene werden wir wahrscheinlich erst 2023/24 kommen“, sagt er.