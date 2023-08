Projekte gesucht Knapp drei Millionen Euro für LEADER-Region Moststraße

Moststraße-Obfrau Michaela Hinterholzer und Moststraße-Geschäftsführerin Maria Ettlinger (von links) freuen sich, dass die Moststraße auch von 2023 bis 2027 wieder LEADER-Region ist. Foto: Knapp

V on 2023 bis 2027 läuft die nächste LEADER-Periode und die Moststraße wurde von der EU wieder als eine von 83 LEADER-Regionen anerkannt. Das entsprechende Zertifikat hat Minister Norbert Totschnig kürzlich an Moststraße-Obfrau Michaela Hinterholzer überreicht. Knapp drei Millionen Euro beinhaltet der Topf, mehr als in der letzten Periode.

Hinterholzer und Moststraße-Geschäftsführerin Maria Ettlinger haben konkrete Vorstellungen, wie die Geldmittel verwendet werden sollen. „Wir mussten ja eine entsprechende Strategie vorlegen. Basis unserer Aktivitäten wird auch in Zukunft der Erhalt der Kulturlandschaft mit unseren wertvollen Birnbäumen sein. Ein Schwerpunkt wird auch weiterhin auf Tourismus und Freizeitaktivitäten gelegt“, berichtet Ettlinger. Wichtige Themen werden aber auch Nachhaltigkeit und Klima sowie Digitalisierung sein. Neu aufgenommen in die Strategie wurde im Hinblick auf die Landesausstellung 2026 das Thema „Gesundheit“. „Wir wollen ja die Moststraße als Gesundheitsregion präsentieren, und da sind alle Gemeinden und Betriebe dazu eingeladen, Projekte zu entwickeln“, sagt Hinterholzer. Es werde zwar wohl nicht für alle LEADER-Mittel geben, aber es stünden ja verschiedene Fördertöpfe zur Verfügung. Im Gegensatz zu anderen LEADER-Regionen werden die Projekte in der Moststraße mit Eigenpersonal abgewickelt, weshalb auch 25 Prozent der gewährten LEADER-Gelder in die interne Verwaltung fließen. Für Hinterholzer ergibt sich daraus aber ein Mehrwert. „Denn die Beantragung der Fördergelder ist leider nicht einfacher geworden, wie alle LEADER-Regionen gefordert haben, sondern eher noch komplizierter. Die Gefahr, Gelder liegen zu lassen, ist daher hoch. Mit unserem erfahrenen Team stellen wir sicher, dass wir unseren Topf wirklich ausschöpfen“, sagt Hinterholzer. Projekte werden von der EU mit maximal 62 Prozent gefördert, Land und Bund müssen mit zehn bis 20 Prozent kofinanzieren. Neu für die Betriebe und Gemeinden ist auch, dass die Projekte nur mehr digital eingereicht werden können. Zwei Mal im Jahr schaltet die Moststraße dazu Projektaufrufe frei. Der erste läuft bereits. Bis September ist es möglich, Projekte vorzuschlagen. Ob ein Projekt umgesetzt wird, entscheidet ein Gremium in der Region, in dem der Frauenanteil mindestens 40 Prozent und der Politikeranteil maximal 50 Prozent beträgt. Außerdem müssen die Mitglieder einen Querschnitt der gesamten Wirtschaft der Region abdecken. „Natürlich wird die Landesausstellung 2026 der Kern dieser LEADER-Periode sein. Wir hoffen auf viele innovative und spannende Projekte und wir werden versuchen, jeden der zugesagten 2,9888.511. Euro in die Region zu holen“, sagt Hinterholzer.