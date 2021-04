Geplant ist die Errichtung eines großes Kunden- und Seminarzentrums, angedacht ist im Obergeschoß aber auch eine öffentlich zugängliche Gastronomie. Die rund 90 Parkplätze in der Tiefgarage werden allen Autofahrern offen stehen, die Bewirtschaftung werden die Stadtwerke übernehmen. Zeithorizont für die Umsetzung des Projekts: etwa fünf Jahre.

Schneller Nägel mit Köpfen will die Raiffeisenbank bei ihrer Filiale am Amstettner Hauptplatz machen. Das zweite Obergeschoß wird dort um- und das Dachgeschoß ausgebaut. Es entstehen zwei Büros und sechs moderne Wohnungen. Spätestens 2022 soll das Projekt abgeschlossen sein.

Die beiden Vorhaben sind aber nur der Anfang: "Wir wollen in Zukunft als Raiffeisen noch mehr in die Region, in der wir tätig sind, investieren und einen positiven Beitrag zu ihrer Entwicklung leisten. Ziel ist es, wichtige Liegenschaften für die Stadt- und Dorfentwicklung zu erwerben, nachhaltig zu entwickeln und langfristig zu verwalten", kündigt Direktor Andreas Weber an.

Mehr über die Projekte und Pläne der Raiffeisenbank Region Amstetten lest ihr in eurer nächsten NÖN-Ausgabe.