Neustadtler Jakobsweg wird neu belebt

Am Freitag um 16.30 Uhr wurde den jungen Neustadtlerinnen und Neustadtlern das Projekt, das in den nächsten 42 Stunden umgesetzt werden sollte, von Bürgermeister Franz Kriener präsentiert. Der Neustadtler Jakobsweg, ein rund 6,5 Kilometer langer Pilgerweg, sollte neu gestaltet, überarbeitet und kenntlich gemacht werden. Den Mitgliedern wurde schnell bewusst, dass auf sie ein durchaus anspruchsvolles und zeitintensives Projekt wartet, was die Motivation aber nicht schmälerte. Sofort teilten sich alle Anwesenden entsprechend ihren Fähigkeiten in Teams ein und starteten voller Tatendrang in den Projektmarathon.

Ca. 50 Landjugendmitglieder arbeiteten fast Tag und Nacht, um das Projekt bis Sonntag um 13 Uhr fertigzustellen. Auch die Zusatzaufgabe wurde erledigt. Pünktlich um 13 Uhr fanden sich einige Mitglieder sowie zahlreiche Neustadtlerinnen und Neustadtler beim Ausgangspunkt des Jakobswegs ein. Angeführt von der Landjugend-Leitung Franziska Bühringer und Thomas Berger wurde ein Teil der neu gestalteten Strecke bis zum Erlebnismuseum Nadlingerhof bewandert. Dort angekommen präsentierten die Jugendlichen stolz das Projekt. Neben zahlreichen Gemeindebürgerinnen und -bürgern waren auch Bürgermeister Franz Kriener, Landesbeirätin Michaela Ertelthalner, Mitglieder des Bezirksvorstands sowie einige Gemeindevertreter und Gemeindevertreterinnen mit dabei. Für die musikalische Umrahmung der Präsentation sorgte der Musikverein Neustadtl.