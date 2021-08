2,48 Promille hat ein Alkotest bei einem Motorradfahrer ergeben, der in Amstetten gestoppt worden ist. Weil gegen den 60-jährigen deutschen Staatsbürger nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich ein Aufenthaltsverbot in Österreich bestand, wurde er in sein Heimatland abgeschoben. Zudem war der Mann ohne Lenkerberechtigung unterwegs. Der Zweiradfahrer war am Sonntagabend angehalten worden.